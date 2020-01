Johannis: nem akarjuk emelni a nyugdíjkorhatárt

A nyugdíjak nőni fognak, az pedig jó ötlet, hogy az oktatásban és az egészségügyben dolgozók később mehetnek nyugdíjba, ha akarnak, mint amit a törvény előír, jelentette ki Klaus Johannis államelnök csütörtökön.



"Mindenki azt kérdi: Nőnek a nyugdíjak? Igen, nőni fognak. Ez nyilvánvaló, mert akarjuk, nem más okból" - mondta az államelnök a Cotroceni-palotában.



A munkaerőhiány miatt az államfő jó ötletnek tartja azt, hogy az oktatásban és egészségügyben dolgozók később mehessenek nyugdíjba, ha akarnak, és úgy tűnik, hogy nagyon sokan akarnak.



"És akkor felvetődött, hogy adjunk ezeknek az embereknek lehetőséget, hogy tovább dolgozzanak; és ezeken a megbeszéléseken én is részt vettem. Ezzel elsősorban csökkenne a munkaerőhiány, másodsorban pedig ezek a jól képzett szakemberek tovább dolgozhatnak" - magyarázta Johannis.



Hangsúlyozta azonban, hogy nincs szó a nyugdíjkorhatár megnöveléséről, ahogyan azt egyes PSD-s politikusok állították.



"Meg fogjuk azonban teremteni a törvényes keretet azok számára, akik tovább akarnak dolgozni. Ez opció jellegű lesz, nem kötelező' - nyomatékosította.



Rámutatott még, a nyugdíjrendszerben nagyon nagy egyenlőtlenségek alakultak ki, tehát világos, hogy a nyugdíjtörvényen javítani kell, hogy a rendszer igazságos, fenntartható is legyen és a nyugdíjak is nőjenek.



UPDATE: Nem nő a nyugdíjkorhatár, csak lehetőséget teremtenek arra, hogy aki akar, az után is dolgozhasson, hogy eléri a most érvényes nyugdíjkorhatárt - jelentette ki Ludovic Orban miniszterelnök, miután egyeztetett pénteken Klaus Johannis államfőve.



"Ez a téma a kormány azon döntését követően merült fel, hogy nem engedélyezi a nyugdíj és az állami fizetés halmozását. (....) Viszonylag világos elképzelésünk van arról, hogy jó lenne a nyugdíjkorhatár növelése nélkül lehetővé tenni bizonyos területeken - oktatás, kultúra, egészségügy -, ahol az emberek ténylegesen képesek a szakmájuk gyakorlására az után is, hogy elérték nyugdíjkorhatárt, hogy még folytassák tevékenységüket 5-7 évig anélkül, hogy szükséges legyen bármely intézményvezető döntésére, egyszerűen csak az érintett opcióján múljon. Még nem döntöttünk arról, hogy mikor adunk ki rendeletet e tekintetben" - nyilatkozta Orban.



A miniszterelnök hangsúlyozta: nincs szó a nyugdíjkorhatár emeléséről, csak a munkavállaló döntésén múlik, hogy akar-e tovább dolgozni.(agerpres)

