Kihirdette Johannis a törvénymódosítást: engedélyezett a szakértők által károsnak tartott téli legeltetés

A vadászati törvény módosítása zöld utat ad a téli legeltetésnek, mely eddig is komoly természeti károkat okozott. Amint arról beszámoltunk, a képviselőház decemberben fogadta el a vadászati törvény módosítását, amely egyebek mellett lehetőséget ad a téli legeltetésre.



Igaz ugyan, hogy ezt feltételekhez köti – a földtulajdonos vagy bérlő kell legyen a legeltető – a Transindex által megkérdezett szakemberek azonban úgy vélekedtek, hogy ez visszalépés a 2015-ös jogszabályhoz képest, amely tiltást fogalmaz meg. Úgy értékelték, ezzel törvényes kiskaput nyitottak arra, hogy a Romániában iszonyatos mértékben felduzzasztok juhállomány télen is a földeken legyen.



Az ökológusok szerint az állatok ily módon tönkreteszik a legelőket, illetve ártanak a vadvilágnak is, mivel feleszik az amúgy is gyér téli táplálékot előlük. Arról, hogy miért okozott ökológiai válsághelyzetet a felszaporodott juhállomány és a szakszerűtlen legeltetés, itt olvashatnak bővebben.



A vadászati törvény 2015-ös módosítása betiltotta ugyan a téli legeltetést (mely nemcsak a szakértők véleménye szerint ártalmas, hanem a népi hagyomány is kerülendőnek tartotta), azonban a juhtartók heves tiltakozása miatt kormányrendeletekkel tettek engedményeket.



Emiatt azóta is rendszeresen kihajtották a nyájakat a téli időszakban, ami lényegesen olcsóbb megoldásnak számít, mint a takarmánnyal való etetés. (hírszerk.)

