A miniszterelnök megállapodott az államfővel a parlamenti választások előrehozásáról

Az év végén esedékes parlamenti választások előrehozásáról állapodott meg Ludovic Orban miniszterelnök Klaus Iohannis államfővel. A voksolásokat a májusban vagy júniusban tartandó önkormányzati választások időszakában tartanának meg.



"Románia elnöke és én úgy határoztunk, hogy az lesz a legjobb Románia számára, ha előre hozott választásokat tartunk" - fogalmazott a miniszterelnök a Cotroceni-palotából való távozásakor pénteken. Azt nem volt hajlandó elárulni, benyújtja-e lemondását, vagy megvárja - esetleg megpróbálja kiprovokálni -, hogy a parlament mozdítsa el posztjáról.



A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke azt mondta, az állampolgárok mind a legutóbbi referendumon, mind az európai parlamenti választáson, majd az államfőválasztáson is értésre adták, hogy nem szeretnék a Szociáldemokrata Pártot (PSD) látni hatalmon, a parlamentet azonban továbbra is uralja a PSD, és folyamatosan akadályozza a miniszterelnököt és az államfőt abban, hogy gyakorlatba ültesse a népakaratot. Ezért meg kell adni a lehetőséget a népnek arra, hogy megválassza képviselőit, és a parlament összetétele hűen tükrözze a polgárok jelenlegi opcióit - érvelt Orban.



A kormányfő hozzátette, szeretnék a helyhatósági választásokkal egy időben tartani az előre hozott parlamenti választást, amennyiben azonban az utóbbi kiírását megelőző eljárás elhúzódik, és erre nem lesz mód, mindenképpen "az önkormányzati választásokhoz minél közelebb eső időpontot" választanak majd.



Azt sem árulta el Orban, mikor indítják el a folyamatot, csak annyit mondott, hogy kijelölt egy tárgyalócsapatot, amelyik egyeztetéseket folytat a témáról a parlamenti pártok képviselőivel. A PNL elnöke szerint a Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE) és a Pro Romániával is tárgyalnak, a PSD-vel azonban nem.



Újságírói kérdésre válaszolva Orban leszögezte, senki nem tudja garantálni, hogy 100 százalékban lesznek előre hozott választások, de ő és a pártja, valamint az államfő is ezt akarja.



A kormányfő úgy véli, a PSD nem tudja megakadályozni az előre hozott választások megszervezését.



"Hogyan akadályozzák meg az előre hozott választásokat? Úgy, hogy megszavazzák a parlamentben a PNL-kormányt? Ez esetben az egész ország rajtuk röhögne" - válaszolt a felvetésre a miniszterelnök.



Arra a kérdésre, hogy miként fogják meggyőzni a PSD-t, hogy nyújtson be bizalmatlansági indítványt, Orban így válaszolt: "Majd meglátják!" (agerpres/mti)

