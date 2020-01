Idén is támogatja az iskolásokat és az egyetemistákat a kolozsvári önkormányzat

A Kolozsváron tanuló iskolások különböző ösztöndíjakat biztosít, míg az egyetemistáknak az ingyenes közszállítást biztosít az önkormányzat.



Idén is ingyen utazhatnak a hallgatók és a hátrányos helyzetű gyerekek



Pénteki ülésén 65 ezer lejt különített el Kolozsvár önkormányzata a Pataréten, a Szopor kolóniában és a Szénafüvek közelében élő, hátrányos helyzetű gyerekek iskolába való szállítási költségeinek fedezésére. A pénz a januári és februári szállítási költségek kifizetésére elegendő. A pataréti gyerekek szállítására 34 ezer, a Szénafüvek környékén élő gyerekek szállítására 25 ezer, a Szopor kolónián élő gyerekek utaztatására pedig 6 ezer lejt különít el az önkormányzat.



A városi tanács a diákigazolvánnyal rendelkező egyetemi hallgatók, magiszteri képzésben résztvevők és doktoranduszok ingyenes tömegszállítás-használatára is kiutalta a január-februári periódusra szóló támogatást, összesen 2.3 millió lejt. A támogatást a StudCard, ISIC Card, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kártya és a City Card Student kártyákat birtokló diákok vehetik igénybe.



Az önkormányzat a város költségvetésének elfogadását követően különíti el a teljes évre szóló támogatást mind a hátrányos helyzetű gyerekek, mind pedig a diákok ingyenes utaztatása esetében.



Meghatározták a diákösztöndíjak összegét is



Az 1-12. osztályos iskolások havi ösztöndíjának összegéről is döntött az önkormányzat. A kiemelkedő teljesítményt díjazó ösztöndíj értéke 130 lej, az érdemösztöndíj értéke 100, a tanulmányi ösztöndíj értéke 85 illetve a szociális ösztöndíj értéke 80 lej lesz. A 2019-2020-as tanév első félévében összesen 16200 ösztöndíjat fizetett ki az önkormányzat. (közlemény)

