Regisztrálták online a Minority SafePack aláírásait az Európai Bizottságnál

Regisztrálták az Európai Bizottság online rendszerében a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásait pénteken délben. Az RMDSZ által kezdeményezett, a FUEN által koordinált aláírásgyűjtés 2017 áprilisában indult, és a rendelkezésre álló egy év alatt összegyűjtött támogatói nyilatkozatok közül a 28 uniós tagállam szakhatóságai 1 128 385-at hitelesítettek. Ezeket a mai napon láttamozta az Európai Bizottság, amely egy közleményt is kiadott erről.





Another citizens' initiative reaches 1 million signatures! Now...

- Organisers will meet with our representatives within 1 month

- Hearing in the European Parliament within 3 months

- Answer within 6 months

