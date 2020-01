Lezárta a DIICOT a caracali gyilkosságok vádiratát

Lezárta a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) a caracali gyilkosságok vádiratát. Gheorghe Dincát Alexandra Măceşanu és Luiza Melencu meggyilkolása miatt állítják bíróság elé.



A DIICOT illetékesei szerint a vádiratot előbb Bogdan Licu ügyvivő legfőbb ügyész elé terjesztik jóváhagyásra, majd jövő hét elején elküldik a tárgyalás lefolytatásában illetékes Olt megyei törvényszékhez.



Gheorghe Dincát pénteken ismét kihallgatták a DIICOT székhelyén, ahol a tavaly júliusban eltűnt caracali lány, Alexandra Măceşanu édesanyja is jelen volt.



"Ez most megkönnyebbülés számunkra, reméljük, kiderül az igazság és megtaláljuk a gyermeket. Teljes szívünkből reméljük, hogy megtaláljuk Alexandrát" - fogalmazott a lány anyja a DIICOT székhelyéről való távozásakor.



Dincát csütörtökön is kihallgatták az ügyészek. A gyanúsított akkor megváltoztatta eredeti vallomását, most már nem ismeri el, hogy ő ölte meg a 2019 áprilisában eltűnt Luiza Melencut. Azt állítja, Luizát elvitték a házából.



A nyomozás elején Gheorghe Dincă bevallotta, hogy július 25-én megölte a 15 éves Alexandra Măceşanut, amikor rajtakapta, hogy telefonján a 112-es segélyhívószámot próbálta hívni; ezt követően a háza udvarában lévő hordóban elégette a lány testét.



Dincă azt is állította, hogy meggyilkolt egy másik lányt is, az áprilisban eltűnt, 18 éves Luiza Melencut, és testének maradványait a Caracal közelében lévő erdő szélére dobta ki.



Az országos igazságügyi orvostani intézet (INML) által végzett DNS-elemzést követően megállapítást nyert, hogy a Gheorghe Dincă fémhordójából származó hamuban talált csontdarabok 99,93%-os valószínűséggel az Alexandra Măceşanuéi.



Az INML az erdő közelében talált csontdarabokat is megvizsgálta, de a szakembereknek nem sikerült megállapítaniuk, hogy kihez tartozik a DNS, ezért a DIICOT az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) segítségét kérte. (agerpres)

