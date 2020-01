Nem mindenkinek tetszik az USR-ben az ideológiai profiljukat meghatározó programdokumentum

Bírálja a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Kolozs megyei szenátora, Mihai Goţiu az alakulat elnökét, Dan Barnát, aki a párt ideológiai profilját meghatározó programdokumentumot dolgozott ki, és egy belső referendumot is kilátásba helyezett ezzel kapcsolatban.



Az USR vezetősége pénteken ismertette a tagokkal azt a dokumentumot, amely "modern jobbközép pártként" határozza meg az USR-t. A dokumentum magában foglal egy kormányzati akciótervet, öt kormányzati elvet, illetve "10 politikacsomagot, amelyekre az USR-kormányzás alapoz majd".



Mihai Goţiu úgy véli, jelen körülmények között "időpocsékolás" ilyen dokumentumokkal foglalkozni.



"Nyakunkon az önkormányzati és az előre hozott (parlamenti - szerk. megj.) választások, és azok, akik bizalmat szavaztak nekünk, a kormányprogramunk közvitára bocsátását várják tőlünk. Mindeközben te és a hozzád közel álló párttársak (legtöbb) első éves egyetemi szemináriumok szintjén összeállított doktrinális dokumentumokkal töltitek az időt? Ennek az országnak helyi és országos kormányzati politikákra van szüksége, nem címkékre. Egyes kollégák még csodálkoznak, hogy 11-12 százalékra estünk vissza a közvélemény-kutatásokban. Hát hogyne esnénk vissza, amikor mi ilyesmikkel foglalkozunk" - írja Facebook-bejegyzésében az USR-s szenátor.







A Kolozs megyei törvényhozó azt is kifogásolja, hogy a Barna által ismertetett okirat jobbközép pártként határozza meg az USR-t, bár a párt által ez idáig elfogadott egyik dokumentumban sem történik említés ideológiai irányultságról.



"Felteszem a kérdést neked és a téged támogató kollégáknak: ha az USR-tagok több mint 50 százaléka nem lesz hajlandó felvállalni ezt a dokumentumot (Nota bene: van már egy elfogadott Chartánk az általunk vallott értékekkel), le fogsz mondani, amiért időpocsékolás volt ez az egész? Vagy ha 50 százalék + 1 tag vagy 60 százalék vállalja fel, mi történik majd a többiekkel, legyen az 49,99 százalék vagy "csak" 40, esetleg 30 százalék? Ki fogjátok zárni őket/minket, mert ideológiailag nem felelnek/felelünk meg?" - áll még a bejegyzésben.



Dan Barna december 17-én jelentette be, hogy belső referendumot indítványoz az alakulat jobbközép pártként való meghatározásáról. Barna akkor azzal indokolta ennek szükségességét, hogy az USR szintet lépett, és választói jól körvonalazott politikai alternatívát várnak tőle. A belső referendumra a tervek szerint februárban kerül sor. (agerpres)

