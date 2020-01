Magyarul misézett Bukarestben Erdő Péter bíboros

Magyar nyelvű szentmisét mutatott be vasárnap Bukarestben Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, aki homíliájában reményét fejezte ki, hogy lelki áldás lesz az őszi budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, ahol magyarok és nem magyarok átélhetik a közös ünneplés nagyszerűségét.



Az ünnepi szentmisét a bíboros a Minden Kegyelmek Édesanyjáról elnevezett, leginkább barátok templomaként ismert bukaresti belvárosi istenháza magyar közösségének meghívására celebrálta.



Erdő Péter kifejtette: a szeptember 13. és 20. között zajló budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nagyszerű alkalom lesz, hogy a résztvevők "együttesen és szentségi módon" könyörögjenek Istenért, az egyház életéért, azért, hogy a "közöttünk csírázó isteni élet valódi képviselői és terjesztői legyünk". Hozzátette, hogy a kongresszus alkalmából az egyéni és közösségi életben való megújulásért kell imádkozni, ami Isten csodálatos működéseként lehetséges, hiszen a szervező bizottság ezt a megújulást nem tudja megtervezni. A bíboros elmondta, Bukarestből is várnak híveket a budapesti egyházi eseményre.



Erdő Péter szombaton részt vett Aurel Perca új bukaresti érsek-metropolita ünnepélyes hivatalba iktatásán a Szent-József székesegyházban. Perca eddig a jászvásári egyházmegye segédpüspöke volt, Ferenc pápa őt nevezte ki novemberben Ioan Robu leköszönő bukaresti érsek utódaként, aki a kánonjog szerint életkora miatt nyújtotta be lemondását.



A bíboros kifejtette, nagy örömmel tett eleget a szombati eseményre való

meghívásnak, hiszen viszonozni akarta, hogy Ioan Robu 2003-ban hosszú utat vállalt téli időjárásban, hogy részt vegyen az ő esztergomi érseki beiktatásán. Mint mondta, ki akarta fejezni ezáltal az összetartozást, a katolikus testvériséget, illetve azt, hogy mindannyian a hívek közösségét szolgálják.



Külön szerencsének nevezte a magyar szentmisére való meghívást, hiszen - mint mondta - nagyapja Bukarestben született, családi házzal is rendelkeztek. Elmondta azt is is, hogy a román fővárosban többször járt már, de először mutatott be magyar nyelven szentmisét. (mti)



