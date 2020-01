Adrian Dohotaru: az USR ideológiai megújulása a legkeményebb jobboldali párttá teszi őket

A baloldal szempontjából erős kritikát fogalmazott meg Adrian Dohotaru parlamenti képviselő a Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel szemben, amelynek elnöke nemrég a párt ideológiai profilját meghatározó programdokumentumot dolgozott ki, és egy belső referendumot is kilátásba helyezett ezzel kapcsolatban. A párt egykori képviselője, aki most már függetlenként van jelen a parlamentben, azt mondja, amennyiben átmegy a párton az az ideológiai reform, amelyet Dan Barna elnök vetett fel, az USR lesz Románia legjobboldalibb formációja.







“A program nem modern, hanem nagyon is régi: ha ez átmegy a párt belső szavazásán, akkor a moderáltak, a centristák, a zöldek és a progresszívek veszítettek. Az USR hard-core jobboldali párt lesz” - írta a közösségi médiában a képviselő, aki számos érvet hozott fel állítása mellett:



Az egykulcsos adó



Dohotaru emlékeztet rá, hogy a párt első találkozóján Nagyszebenben a tagok egyharmada a kétkulcsos adó bevezetése mellett volt, és hogy a Szociáldemokrata Pártban sem volt ekkora az arány ebben a kérdésben. A most felvetett dokumentumban a párt egyértelműen az egykulcsos mellett foglal állást, mondván, hogy aki többet dolgozik, azt nem lenne igazságos több adóval sújtani. Dohotaru emlékeztet rá, hogy soha senki nem bizonyította még, hogy valóban azok keresnek többet, akik többet is dolgoznak, emellett azért tartja hamisnak az érvet, mert a progresszív adózás nem föltétlenül a jövedelemre, hanem inkább a vagyonra vonatkozik. Az USR tervei között az szerepel, hogy a minimálbéreseket adómentessé tennék, de azt elfelejtik megemlíteni, hogy ezzel tulajdonképpen megfosztanák őket a társadalom- és egészségbiztosítástól is.



Az egészségügy és az iskolák privatizálása



A képviselő felhívja rá figyelmet, hogy a közvélemény-kutatások szerint a romániaiak kilencven százaléka nem szeretné, hogy magánkézbe kerüljön az oktatás és az egészségügy. Az USR márpedig ezt szeretné: hogy mindenki kiválaszthassa az iskolát és az orvosi kezelést. Csakhogy ez Dohotaru szerint a gazdagokat favorizálná és korlátozná a szegények hozzáférését ezekhez a szolgáltatásokhoz.



Az egyház szerepe



A dokumentumban kiemelt szerepet kap az egyház is, mint a társadalomra nézve jótékony szervezet, amelyet támogatni kell, holott Romániában Dohatoru szerint jelenleg is fundamentális probléma, hogy az egyház erőteljesen beleavatkozik a közéletbe. Ennél is nagyobb gond, hogy míg ez szerepel a dokumentumban, a munkások és szakszervezetek támogatása egyáltalán nem, pusztán a piaci, szabad verseny bálványozása.



Neoliberális megközelítés a klímaválság kapcsán



Miközben azt látjuk, hogy globálisan nőnek a társadalmi egyenlőtlenségek és alig van kritikája a fenntarthatatlan fogyasztásnak, addig az USR vezetősége például úgy véli, hogy piaci mechanizmusokkal kell mérsékelni a klímaváltozást. Azaz kb. azt hiszi, hogy a probléma forrása a probléma megoldása is egyben. Az USR-dokumentum ugyan megemlíti, hogy a körkörös gazdálkodás fele kellene elmozdulni, de ahhoz Dohotaru szerint éppen a neoliberális gazdaságot kellene meghaladni, és a szociális és ökológiai hatások figyelembe vételével kellene beavatkozni a gazdaságba.



Bürokráciacsökkentés



Dohotaru ideológiai vakságnak nevezi azt a módot, ahogyan az USR fel szeretné számolni a bürokráciát. Szerinte ugyanis nem a közalkalmazottak magas száma a probléma, amit az USR csökkenteni szeretne, hanem az, hogy nincs autonómiájuk az ügyek hatékonyabb intézésre.



A képviselő ezért úgy véli, a Mentsétek Meg Románia, amennyiben hatalomra kerülne, nemhogy nem mentené meg ezekkel a gondolatokkal az országot, hanem egyenes a válságba vezetné.



Nem Dohotaru az egyetlen, aki élesen kritizálta Barnát, a hétvégén Mihai Goțiu USR-szenátor is beszólt a pártelnöknek, és időpocsékolásnak nevezte a belső referendumot. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!