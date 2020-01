Ludovic Orban nem fog lemondani az előrehozott választások érdekében

Az előre hozott választásokra vonatkozó liberális terv kizárja azt a változatot, hogy lemondjon Ludovic Orban miniszterelnök – jelentette ki hétfőn Ionel Dancă, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alsóházi frakcióvezetője, a párt végrehajtó tanácsának ülését követően.



„A miniszterelnöknek nincs, amiért lemondania. A mi tervünk kizárja ezt a változatot” – szögezte le Florin Roman is, amikor arról kérdezték, hogy Orban lemondása nem nyitná-e meg az utat az előre hozott választások felé.



Roman megerősítette: a PNL ígéretet tett arra, hogy előre hozott választásokat tartanak, és be is tartja ígéretét.



Az előrehozott választások lehetősége jelenleg az egyik legfőbb politikai téma Romániában. Az év elején új lendületet kapott, és több párt kérte a kormányfőtől, hogy tegyen meg minden intézkedést ennek megfelelően.



Az előrehozott választásokat támogatja a PNL, az USR és az RMDSZ is. Kelemen Hunor néhány napja azt nyilatkozta, hogy a politikai stabilitás követeli meg azt, hogy így cselekedjenek.

(agerpres/hírszerk.)

