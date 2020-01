Tăriceanu sürgeti a kormányt a helyhatósági választások ügyében, de az előrehozott választásokat indokolatlannak tartja

A kormány „haladéktalanul” javasoljon időpontot a helyhatósági választások kiírására, hogy a pártok megfelelően fel tudjanak készülni, mondta Călin Popescu-Tăriceanu, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke, emlékeztetve, hogy ő kétfordulós választást szeretne, és az ehhez szükséges módosítást sürgősségi kormányrendelettel lehetne meghozni.



„A helyhatósági választások gyorsan közelednek, emiatt felkérem a kormányt, haladéktalanul álljon elő a kiírás időpontjára vonatkozó javaslattal, hogy a pártok aszerint szervezkedjenek. Ez egy nagyon fontos dolog, ami nem tűr halasztást, és a kormánynak cselekednie kell” – mutatott rá Tăriceanu hétfői sajtótájékoztatóján.







Tăriceanu kijelentette, Amennyiben előre hozott választások lesznek, az ALDE önállóan indul, és saját jelölteket állít, akárcsak a helyhatósági választásokon. Elsősorban saját embereik közül válogatnak, de nem zárkóznak el attól, hogy jeles külső személyiségeket vonjanak be a párt életébe, és indítsanak különböző tisztségekért. A pártelnök lehetségesnek tartja, hogy helyi szinten különböző választási koalíciókat kössenek egyik vagy másik jelölt támogatására.



Megismételte: véleménye szerint nincs komoly ok az előre hozott választások megszervezésére, és a miniszterelnöknek „komolyan mérlegelnie kellene”, hogy indokolt-e egy ilyen procedúrába.



Leszögezte, az ALDE kétfordulós polgármester-választásokat akar, és ez volt a PNL-kormány beiktatását megelőző pártközi tárgyalások egyik témája is.



A kormánynak meg kell találnia az optimális megoldást a törvény módosítására, de az ALDE nem ért egyet a felelősségvállalással ebben az ügyben, szögezte le.



A sürgősségi kormányrendelet lenne a legjobb megoldás, és nem kell megvárni a parlamenti ülésszak elkezdését, mivel ha sokat várnak, a jogszabály módosítása ütközni fog a Velencei Bizottság előírásaival, magyarázta Tăriceanu.



Az ALDE nem támogatja az igazságszolgáltatásban történő visszaéléseket kivizsgáló ügyészség felszámolását és szorosabban ellenőrizné a titkosszolgálatokat



Popescu-Tăriceanu azt mondta: a miniszterelnökkel arról egyeztettek, hogy vitát kell folytatni a parlamentben az igazságszolgáltatásban történő visszaéléseket kivizsgáló ügyészség munkájáról, de kitart a mellett, hogy a bíráknak és ügyészeknek igenis „kell hogy legyen felelőssége”.



„Nem szeretném, hogy visszatérjünk a 2016 előtti időszakra, amikor nyoma sem volt a felelősségnek, és emiatt mindannyian az igazságszolgáltatás komoly kisiklásainak voltunk tanúi, ami a polgárok jogait és szabadságait illeti” – mondta Popescu-Tăriceanu.



Az ALDE elnöke úgy fogalmazott: üdvözölnék a titkosszolgálatok működésének szorosabb felügyeletét, mert a titkosszolgálatoknak „azzal kell foglalkozniuk, amire létrehozták, nem egyébbel”.



Popescu-Tăriceanu hozzátette: a titkosszolgálatok fedezéke alatt működő cégek „súlyosan torzítják a gazdasági dimenziót”.

(agerpres)

