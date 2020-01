Asztalos Csabát jelöli Románia az EU Alapjogi Ügynöksége vezetőségébe

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnökét, Asztalos Csabát jelöli Romániai az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) adminisztratív tanácsának rendes tagjává – írja a g4media.ro, a külügyminisztérium tájékoztatása alapján.



A döntést egy, a külügy-, illetve az igazságügyi minisztérium által lefolytatott eljárást követően hozták meg, ahol Nicolae Voiculescut jelölték póttagnak. Az EU Alapjogi Ügynöksége tanácsadással szolgál az EU intézményei, valamint a tagországok kormányai számára az alapjogok témakörében, úgymint: diszkrimináció, igazságszolgáltatáshoz való jog, xenofóbia, adatvédelem, áldozatok jogai és gyermekek jogai.



Az ügynökség adminisztratív tanácsa meghatározza a prioritásokat, jóváhagyja a költségvetést és ellenőrzi az ügynökség tevékenységét. Független szakértőkből áll, egy-egy személyt delegál minden tagállam, továbbá két képviselőt küld az Európai Bizottság és egyet az Európa Tanács.



Asztalos Csaba az MTI-nek elmondta, tavaly áprilisban pályázta meg az EU-s intézmény Románia számára fenntartott igazgatótanácsi tagságát.



A több mint húsz jelölt közül 16-an teljesítették az EU által támasztott szakmai és függetlenségi feltételeket. Közülük a külügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium által kinevezett vizsgáztató bizottság választotta ki egy román és angol nyelvű interjú során az igazgatótanács romániai tagját és póttagját.



A szelekció még a korábbi, baloldali Dancilă-kormány idején történt, az eredményt azonban a jobboldali Orban-kormány külügyminisztériuma hozta nyilvánosságra.



Asztalos Csaba elmondta, ötéves mandátuma azután kezdődik, hogy a kormány is memorandumot fogad el a tisztségről, és ezt hivatalosan is közli a Bécsben székelő ügynökséggel. Az igazgatótanács általában évente két alkalommal ülésezik, de a testületet a megszokott tavaszi és őszi ülésszakon túl is összehívhatják. Feladata az ügynökség stratégiájának kialakítása és jóváhagyása, az ügynökség munkájának felügyelete.



Hozzátette, az Országos Diszkriminációellenes Tanácsban is folytatni kívánja a munkát. Április 21-én jár le CNCD-s mandátuma, és ha meglesz hozzá a politikai támogatása, a romániai intézményben is újabb tanácstagi mandátumra pályázik.



Asztalos Csaba az RMDSZ jelöltjeként került a 2002-ben megalakított diszkriminációellenes tanácsba, amelynek elnöki tisztségét 2005 februárja óta tölti be.

(g4media.ro, mti, hírszerk.)

Nyitókép: Asztalos Csaba Facebook-oldala

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!