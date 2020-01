Dacian Cioloș és Cseh Katalin is felkerült a Politico ígéretes EP-képviselőket bemutató listájára

A Politico magazin európai kiadása összeállította azoknak az Európai Parlamenti (EP) képviselőknek a húszas listáját, akik még az idén jelentős befolyásra tehetnek szert az uniós politikai hadszíntéren.





Fotó: Cseh Katalin Instagram-oldala

A listán helyet kapottromán EP-képviselő is, aki a már jelenleg is megkerülhetetlen politikusnak számít az EU-ban, hiszen ő vezeti az Újítsuk meg Európát (Renew Europe) frakciót, ami a harmadik legtöbb mandátumot tudhatja magáénak az EP-ben. A listán továbbá helyet kapott, aki a magyarországi Momentum színeiben nyert EP-mandátumot és szintén az Újítsuk meg Európát frakcióban foglal helyet, ahol az egyik alelnöki tisztséget is betölti.szerint az Európai Parlament jelenleg fiatalabb, változatosabb és megosztottabb mint valaha, a listára felkerült személyek pedig az elkövetkezőkben jelentős szerepet fognak betölteni az olyan kérdések előremozdításában is, mint az éghajlatváltozás, a mesterséges intelligencia és az iparpolitika.A magazin egyenesen „a román Macronnak” nevezi Cioloșt, aki elmondásuk szerint azzal érdemelte ki a helyet a listán, hogy egy olyan frakciót vezet az EP-ben, amelynek szerepe nélkülözhetetlen egy széleskörű parlamenti koalíció megalakításában, amire szükség lesz, ha sor kerül a fent említett kérdések törvénybe iktatására. A lap szerint az egykori román miniszterelnöknek egy olyan frakcióban kell kohéziós politikát folytatnia, ahol sokan eltérően gondolkodnak a liberális politikáról.szerint a 31 éves, nőgyógyász végzettségű Cseh Katalin azok közé a frissen megválasztott tisztviselők közé tartozik, akik megpróbálják megváltoztatni a politikai kultúrát nemcsak az Európai Parlamentben, de saját hazájukban is.A Politico teljes listája ITT érhető el. (