A diszkriminációellenes tanács ki fogja vizsgálni Florea gyerekvállalással kapcsolatos kijelentéseit

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a jövő héten meghallgatásra várja Dorin Floreát, amiért a marosvásárhelyi polgármester hétfői Facebook-bejegyzésében úgy vélekedett, hogy anyagi és végzettségi feltételekhez kellene kötni a gyerekvállalás engedélyezését.



Asztalos Csaba, a CNCD elnöke azt nyilatkozta az ügy kapcsán, hogy meg fogják vizsgálni a polgármester kijelentéseit, ezt követően döntenek majd arról, hogy diszkriminációról vagy gyűlöletbeszédről van-e szó.



Asztalos ugyanakkor kifejtette, hogy Dorin Florea polgármester magatartása a „régmúlt időket” idézi, továbbá felelősségteljesebb magatartásra szólította fel a választási kampány előtt álló politikusokat.



Florea a hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy bár senki sem kérdőjelezheti meg a gyerekvállalási vágyat, szerinte bizonyos feltételekhez kellene kötni annak gyakorlatba ültetését. Így kötelezővé tenné egy környezettanulmány elkészítését minden leendő szülő esetében. Kivételes esetekben, ha egy olyan párnak születne gyereke, amely nem felel meg a feltételeknek, Florea szerint az állam el kellene vegye a gyermeket és gondoskodnia kellene róla.



A polgármester kijelentéseit Soós Zoltán, az RMDSZ polgármester-jelöltje is elítélte.

Frissítés: A Marosvásárhelyi Rádiónak azt nyilatkozta a város polgármestere, hogy vállalja a felelősséget azért, amit mondott és továbbra is kitart a meggyőződése mellett. Azt is közölte, hogy tudatában van annak, hogy a CNCD-nek az a feladata, hogy vizsgálódjon és nem zavarja, ha ezúttal is ezt teszik. (digi24.ro/hírszerk.)

