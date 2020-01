Soós három parkolóház építését szorgalmazza, és tudni szeretné mire költik a parkolásból befolyt összeget

Marosvásárhelyen legalább háromszor annyi személygépkocsit tartanak nyilván, mint amennyi parkolóhely rendelkezésre áll, írja Transindexhez eljuttatott sajtóközleményében Soós Zoltán. Az RMDSZ polgármester-jelöltje szerint a városi önkormányzat ezt tudja de érdemi lépéseket, távlati intézkedéseket nem tesz ellene.



„Tavalyi adatok alapján is látszik, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak nincs terve arra, hogy hogyan oldja meg, számolja fel a közlekedési dugókat és a parkolás mindennapi problémáját”- áll a sajtóközleményben.



A polgármester-jelölt szerint a város területén a kialakított parkolóhelyek száma mintegy 20.000. 2016-ban Marosvásárhelyen több mint 70.000 személygépkocsi volt regisztrálva. Mind a napi személygépkocsi-forgalmat, mind a parkolási hiányt fokozza a környező településekről bejáró lakosok gépkocsija. Jedd, Koronka, Marosszentgyörgy, Szentkirály, Marosszentanna és Maroskeresztúr lakóinak nagy része is Marosvásárhelyen végzi munkáját. A forgalomba íratott személygépkocsik száma országos szinten évről-évre növekedett és ez nincs másként városunkban sem, mi több ezt fokozza, hogy az elmúlt 4 évben sem volt fejlődés a közszállítás minőségében, mindennapi használatában.



Soós szerint a parkolás fizetőssé tétele a belvárosi részeken ezt a problémát valamelyest kezeli, ugyanakkor kérdés, hogy mire használja a hivatal a parkolásból befolyt összeget és mi a terve?



„A városközpontban 3 parkolóház építését szorgalmazom. A Színház mögötti téren, a Mures Mall mögött és a Park szálloda előtti téren lehet építeni ilyen létesítményeket, emiatt pedig haladéktalanul meg kell kezdeni a tárgyalásokat az érintett telkek tulajdonosaival. Ezek által több mint 500 parkolóhelyet biztosíthatunk a központban és felszámolható lesz a járdaszéli, zsúfoltság is. Visszaadhatjuk a gyalogos forgalomnak Marosvásárhely központját”- áll a polgármester-jelölt sajtóközleményében.



Soós Zoltán bejelentette, hogy ennek a kérdésnek a tisztán látása véget tette ma le hivatalos adatigénylését a polgármesteri hivatalhoz. (közlemény/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!