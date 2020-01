Európa segítségét kéri a PSD a választási törvény módosítása ellen

A jogállamiságot veszélyeztető példátlan visszaélésnek nevezte az európai intézményekhez címzett levelében az ellenzéki román Szociáldemokrata Párt (PSD) a bukaresti jobbközép kormány azon szándékát, hogy a parlamenti vitát megkerülve vezesse be a kétfordulós polgármester-választást, alig néhány hónappal a helyhatósági választások előtt.



A PSD végrehajtó bizottsága első idei ülésén, kedden döntött arról, hogy az Európai Bizottságnál, az Európai Parlamentnél és a Velencei Bizottságnál panaszolja be a november óta kormányon lévő Nemzeti Liberális Pártot (PNL), és minden rendelkezésére álló eszközzel megpróbálja megakadályozni a választási törvény módosítását.



A PSD levelében felidézte, hogy ugyanazok akarják most visszahozni a kétfordulós polgármester-választást, akik 2011-ben - az akkori jobbközép Boc-kormány idején - bevezették a hatályos egyfordulós rendszert. Az ellenzéki párt szerint alkotmányellenes és az európai joggyakorlatnak is ellentmond, hogy a voksolási rendszer ilyen horderejű változtatását alapos közvita nélkül, a választások előtt három hónappal vezessék be. A PSD azt kéri az európai intézményektől: vessék latba befolyásukat a visszaélés megakadályozása érdekében.



A PSD-t ideiglenes elnökként vezető Marcel Ciolacu házelnök keddi sajtóértekezletén elmondta: pártja alkotmányossági óvást emel és bizalmatlansági indítványt is beterjeszt a kormány ellen, ha a kabinet parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással próbálja bevezetni a kétfordulós polgármester-választást.



Az ilyen módszerrel előterjesztett tervezetek hatályba lépését csak a kormány megbuktatásával akadályozhatja meg a parlament. Ebben a PSD a - jobbközép kormányt egyébként támogató - Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatására is számíthat. Mindkét politikai alakulat attól tart, hogy kevesebb polgármestere lesz, ha a többi párt egy esetleges második fordulóban összefoghat az első fordulóban élen végző jelöltje ellen.



A PNL és a párt éléről államfővé választott Klaus Iohannis nem titkolt szándéka, hogy előrehozott parlamenti választásokat provokáljanak ki a helyhatósági voksolással egy időben, mégpedig úgy, hogy a parlament buktatja meg a kormányt, nem pedig Ludovic Orban miniszterelnök idéz elő kormányválságot lemondásával.



A PSD-nek így azt kell eldöntenie, hogy polgármestereinek újraválasztási esélyeit akarja-e védeni vagy törvényhozói mandátumának kitöltése fontosabb számára. A keddi bejelentés azt sugallja, hogy a szociáldemokraták a parlamenti választások előrehozását tekintik a kisebbik rossznak a párt számára. A parlamenti választások előrehozását az RMDSZ is támogatja. (MTI)



Fotó: Marcel Ciolacu. Forrás: Facebook



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!