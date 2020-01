A Magyar Hang szerint magáncélokra használ közpénzből fenntartott intézményeket Csíkszereda polgármestere

Magáncélokra használ közpénzből épített és fenntartott intézményeket Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, írta pár nappal ezelőtt publikált cikkében a Magyar Hang.



Az anyagban közzétett egyik hangfelvétel szerint a polgármester családja bérleti szerződés nélkül, családi eseményt tartott a csíkszeredai fociakadémia kollégiumának éttermében. Erre úgy derült fény, hogy egy helyi férfi felhívta Ráduly Róbert feleségét, aki történetesen a kollégium igazgatója, és arról érdeklődött, hogy milyen feltételek mellett lehet egy bankett megszervezése érdekében kibérelni a kollégiumot. Az igazgató erre azt felelte, hogy az ingatlan nem bérelhető, csak két alkalommal volt arra példa, hogy itt magáneseményt szerveztek: egyszer a saját gyereke, egyszer pedig az akadémia igazgatója, Szondy Zoltán barátjának a fia ballagását tartották meg ott.



Egy másik esetről is szó esik a cikkben, eszerint nemrég a városi uszodában szeretett volna bejutni egy csíki apuka a lányával, amikor a bejáratnál szóltak nekik: nem mehetnek be, mert a polgármester VIP vendégei már ott vannak, és kell nekik a hely. A Magyar Hang szerkesztőségébe elküldött felvételek tanúsága szerint valamiféle kajakedzés kezdődött az úszómedencében, és egy sárga figyelmeztető táblát is kitettek a medence végébe, miszerint foglalt.



Az ezzel az esettel kapcsolatos, második közzétett telefonbeszélgetésben az uszoda igazgatója azt állítja, valóban volt bent egy kajakos csoport, de nem zárták le emiatt a teljes uszodát. Az igazgató elmondása szerint a csoport az Amazonasra készült, és ezért gyakorolták ott a borulásokat, azonban nem foglalták el a teljes medencét, több sáv is szabadon maradt. Viszont a telefonáló felrója, hogy számára már nem volt adott a lehetőség a kajakos gyakorlásra, hiába próbálkoztak az uszodánál. De akkor a gyerekek is pont vakáción voltak, szerencsés időszak volt - érvel még az igazgató, hogy akkor korábban miért engedélyezték.



Míg a fociakadémia kollégiuma magyar állami támogatásokból, addig az uszoda román állami pénzből épült, jegyzi meg az írás.



Szerettük volna a polgármestert is megszólaltatni az esetek kapcsán és az ő álláspontját is ismertetni az ügyről, de az elmúlt napokban nem sikerült elérnünk. Amennyiben reagál, frissítjük hírünket. (hírszerk.)

