Ciolacu még nem döntötte el, hogy indul-e a PSD elnöki tisztségéért

Ötven százalékos az esély arra, hogy indul a párt elnöki tisztségéért a Szociáldemokrata Párt (PSD) jövő hónapi kongresszusán, jelentette ki szerdán Marcel Ciolacu, az alakulat ügyvivő elnöke.



Ciolacut az Adevărul Live kérdezte meg arról, hogy versenybe száll-e a PSD elnöki tisztségéért a februári kongresszuson.



'Valós esély van arra, hogy ne jelöltessem magam. Ötven százalékos az esély arra, hogy igen, ötven arra is, hogy nem. Lehet, találunk jobb variánsokat a kollégákkal. Vannak kollégák, akik felkértek, hogy jelöltessem magam. A kongresszusig döntést hozok, együtt a kollégákkal' - válaszolta Ciolacu.



Leszögezte, a PSD több mint 25%-ot fog elérni a helyhatósági választásokon.



Szeretné, ha a baloldali erők újra egyesülnének, szerinte a PSD-nek szövetkeznie kell a Pro Románia Párttal és a Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE).



'A kongresszuson olyan politikai programmal akarunk előállni, amelyhez minél több politikai erő csatlakozna. Szeretném, hogy elsősorban volt kollégáinkkal, a Pro Románia tagjaival beszélnénk majd erről. Amennyiben indulok a párt elnöki tisztségéért, azt hiszem, ez a téma is benne lesz politikai projektemben' - tette hozzá.



A PSD ügyvivő elnöke szerint az ALDE is szerepelhetne ebben a szövetségben, akkor is, ha a Călin Popescu-Tăriceanu vezette alakulat "jelenleg kormányon van a Nemzeti Liberális Párt (PNL) oldalán".



Arra a kérdésre, hogy szerinte Tăriceanut becsületes és őszinte partnerként lehet-e még kezelni, Ciolacu azt válaszolta, hogy annak ellenére, hogy "három és fél év PSD-vel való kormányzás után az ALDE most a PNL-vel van kormányon", Tăriceanu egyike azon politikusoknak, akikkel "nem nehéz kommunikálni", és különben is, ilyen a politika, 'nem erkölcsös'. (agerpres)

