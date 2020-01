Cigány-törvényszék elé állítanák Dorin Floreát a kijelentései miatt

Számos erdélyi roma szervezet közölte, hogy nyílt levélben fordulnak az európai fórumokhoz Dorn Florea gyermekvállalást érintő kijelentései miatt, amellyel a szervezetek szerint a polgármester súlyosan diszkriminálta a romákat.



A nyílt levél kezdeményezői között van a Kolozsvári Romák Pártja, a Gypsy Media, a Romániai Romák Kereszténydemokrata Pártja, és az Erdélyi Romák Keresztény Központja is.



Aurel Pascu a fent említett szervezetek képviselőjeként szerdán azt nyilatkozta a Mediafaxnak, hogy a marosvásárhelyi polgármestert egy „Cigány-törvényszék” (Romani - Kris) elé kellene állítani, hogy ott feleljen a kijelentéseiért. Állítása szerint a polgármester súlyosan megsértette a Maros megyében élő roma nőket, akik azzal, hogy akár 10 gyermeket is vállalnak, csupán tisztelik a hagyományokat. Pascu úgy véli, hogy a polgármester attól tart, hogy a romák annyira elszaporodnak, hogy túlnőnek a románok etnikai arányán.



Pascu ugyanakkor emlékeztette a polgármestert, hogy a korábbiakban a roma szavazók is hozzásegítették ahhoz, hogy megkapja és megtartsa a polgármesteri széket.



Florea a hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy bár senki sem kérdőjelezheti meg a gyerekvállalási vágyat, szerinte bizonyos feltételekhez kellene kötni annak gyakorlatba ültetését. Így kötelezővé tenné egy környezettanulmány elkészítését minden leendő szülő esetében. Kivételes esetekben, ha egy olyan párnak születne gyereke, amely nem felel meg a feltételeknek, Florea szerint az állam el kellene vegye a gyermeket és gondoskodnia kellene róla.



A polgármester később a HotNews portálnak nyilatkozta azt, hogy a „cigányok komoly problémát jelentenek Romániában, és nem csinálhatunk úgy mintha ezt nem látnánk” (digi24.ro/hírszerk.).





