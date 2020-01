Florea nem hajlandó módosítani a gyermekvállalásra vonatkozó álláspontját

Egyetlen vesszőt sem von vissza nyilatkozatából, miszerint közvita alá kell bocsátani a gyermekvállalás felelősségének kérdését - jelentette ki Marosvásárhely polgármestere, Dorin Florea.



Florea azt mondta, fenntartja véleményét, dacára annak, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács hivatalból kivizsgálást indított a nagy médiavisszhangot gerjesztő kijelentése ügyében.



"Ismerem a való Romániát, és amit mondtam, azt tárgyilagos elemzés alapján mondtam. Üzenem azoknak a bérenceknek, akik nem értették meg üzenetemet, hogy ugyancsak ők mutattak be a horrorhírek fejezetében nemi erőszakról, vérfertőzésről, gyermekeiket bántalmazó és megölő szülőkről, 12 éves anyákról, 12-15 éves királyok és császárnék esküvőjéről, koldulásra, lopásra kényszerített gyerekekről, kanálisokban és szeméttartókban alvó gyerekekről szóló híreket. Ugyancsak ők voltak azok, akik apokaliptikus képet festettek Románia 50 év múlva várható demográfiai helyzetéről. Mikor volt igazuk? Miért van ez a nagy viszolygás egy olyan kézenfekvő témával szemben, amely egy mindannyiunk által ismert romániai helyzet súlyosságát mutatja be? Ez országunk szomorú valósága Cuzától (Alexandru Ioan Cuza fejedelem - szerk. megj.) napjainkig, mert senki nem akart megoldást találni rá" - írta Dorin Florea szerdán a közösségi oldalra.







Az őt bíráló politikusokat Florea középszerűnek minősítette, akik alávetik magukat a politikai kompromisszumnak és a képmutatásnak. Kifejtette: a szociális környezettanulmányt, amely javaslata szerint a gyerekvállalás előfeltétele lenne, a legfelelősségteljesebb eljárásnak tartja, mert csak így értik meg a fiatalok, mivel jár a szülői szerepkör.



Azt írta, örvend a gyerekpénz megduplázását előíró törvénynek, de a gyerekeket nem lenne szabad jövedelemforrásként használni. "Az Országos Diszkriminációellenes Tanács igazgatójának pedig azt tanácsolom, olvassa el figyelmesen a szövegemet, és látogasson el a hátrányos helyzetű térségekbe, győződjön meg a saját szemével, hogyan élnek azok a gyerekek, akiket csak a gyerekpénz miatt hoztak a világra. Sőt, javaslom, hogy tanulmányozza a vonatkozó magyarországi jogszabályt, és hasonlítsa össze azzal, amit én mondtam" - olvasható Florea bejegyzésében.



Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester hétfőn kijelentette, hogy a gyermekvállalást bizonyos feltételekhez kellene kötni: a jövendőbeli szülőknek stabil munkahellyel és lakással, megfelelő jövedelemmel és végzettséggel kell rendelkezniük; ugyanakkor ne lehessen gyereket vállalni bizonyos, törvény által megszabott kor alatt. Ha mégis egy olyan párnak születne gyermeke, amely nem felel meg a felsorolt feltételeknek, annak állami gondozásba kellene kerülnie, és ebben az esetben a szülőknek nem folyósítanák a gyermeknevelési pótlékot. A szülők visszakaphatnák gyereküket, amikor eleget tesznek az említett feltételeknek.



"Úgy gondolom, nem kellene bármi áron növelni a szaporulatot. Romániában sok hátrányos helyzetű család van (és nem a fogyatékkal élő személyekre gondolok), amelynek tagjai munkaképesek, de nem akarnak dolgozni és kizárólag a gyermeknevelési pótlék érdekében hoznak világra gyerekeket. Az ilyen közegben nő a bűnözési ráta, a gyermekelhagyás, az iskolázottság hiánya. Meggyőződésem, hogy egy komoly közvita és a gyermekpénzt jövedelemforrásként kezelő érintettek felvilágosítása nyomán, újraindulna a terhesség-megelőzési program is" - írta Florea Facebook-bejegyzésében.



Az ügy kapcsán az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke, Asztalos Csaba bejelentette: meghallgatásra várja jövő kedden Dorin Florea marosvásárhelyi polgármestert a gyermekvállalást érintő kijelentései miatt.



"Hivatalból eljárást indítottunk. Elküldtük már az idézést a polgármesternek a marosvásárhelyi irodájába. Jövő héten, kedden hallgatjuk ki, és azt szeretném, ha szerdán a CNCD igazgatótanácsában is megvitatnánk az ügyet' - nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Asztalos Csaba, a tanács elnöke.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!