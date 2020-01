Megmarad az összes magyar osztály Kolozs megyében a következő tanévben is

A Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség mai vezetőtanácsi ülésén jóváhagyták, hogy minden magyar osztály, amely a 2019-2020-as tanévben elindult, a következő iskolai évben is tovább működjön. Jó hír, hogy jövőtől a Waldorf Iskolában egy magyar tagozatos kilencedik osztály, valamint az Onisifor Ghibu Elméleti Líceumban egy magyar előkészítő osztály is indul majd.



„Az eddigi pályafutásom alatt ez volt az első olyan év, amikor az igazgatók, tanárok, tanítók kérését, az osztályok működésével kapcsolatban, nagyobb viták nélkül elfogadta a vezetőtanács. Büszkén elmondhatom, hogy idén egyetlen magyar tagozatos osztályt sem szüntettünk meg, sőt két új magyar nyelvű osztállyal bővül a paletta a 2020-2021-es tanévben” – mondta el Török Zoltán, főtanfelügyelő-helyettes.



Török Zoltán hozzátette, a következő tanévben 23 kilencedik osztály indul majd, amelyből öt szakosztály (három osztály a Kolozsvári Református Kollégiumban, illetve egy-egy a Transilvania Szállítási Szakközépiskolában és a Válaszúti Mezőgazdasági Középiskolában), valamint három technológia osztály (az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban, Báthory István Elméleti Líceumban, és a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban), a fennmaradt 15 pedig elméleti osztály lesz.



Az ötödik osztályok esetében nincs változtatás, továbbra is megmaradnak az eddig is működő osztályok.(agerpres)



Nyitókép: Wikipédia

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!