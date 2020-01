Dan Barna örül, hogy a kormány felelősséget vállal a kétfordulós polgármester-választás visszavezetéséért

Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke üdvözli a kormány azon szándékát, hogy felelősséget vállaljon a kétfordulós polgármester-választást lehetővé tevő törvényért, rámutatva, ez is fontos célkitűzésként szerepelt az USR és a kormány közötti egyezményben.



'Az USR már két éve folyamatosan kéri a kormánytól a kérfordulós választásra való visszatérést a polgármesterek esetében. Egyébként ez volt az egyik feltétele annak, hogy a jelenlegi kabinet megkapta a bizalmi szavazatunkat. Az akkor aláírt politikai egyezményben voltak még olyan pontok, amelyek esetében továbbra is várunk a megoldásra' - írta Barna csütörtöki Facebook-bejegyzésében.



Véleménye szerint a jelenlegi egyfordulós polgármester-választás megpróbálja kijátszani a demokráciát, és ez a polgárok kárára van.



Barna azt üzeni ugyanakkor a szociáldemokratáknak és 'a demokrácia többi ellenségének, hogy ne ringassák magukat illuziókban'.



'Nem fogunk támogatni semmiféle indítványt vagy más akciót, amely meg akarja akadályozni az állampolgárokat, hogy törvényes módon megválasszák polgármestereiket' - szögezte le Dan Barna.



Ludovic Orban miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a kormány felelősséget fog vállalni a kétfordulós polgármester-választást lehetővé tevő törvényért. (agerpres)

