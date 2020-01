Elvi álláspont miatt fogja az RMDSZ megbuktatni a PNL-kormányt

"Az RMDSZ álláspontja elvi, a román politikai elit és a média is tudja, hogy a kétfordulós polgármester-választást nem támogatjuk, több okunk is van rá: csökkenhet a magyar közösség képviselete, másrészt van alkotmánybírósági döntés is, és egy ajánlás a Velencei Bizottság részéről, mindkettő azt mondja, hogy nem illik a választások előtt egy évvel változtatni a törvényeken, most pedig négy és fél hónap van még. Ha lesz bizalmatlansági indítvány, amit a PSD nyújt be, akkor azt az RMDSZ támogatni fogja. Mi ettől az álláspontunktól nem tértünk el" - mondta el Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője annak kapcsán, hogy a kormány bejelentette, felelősségvállalással fognak változtatni a választási törvényen úgy, hogy ismét két fordulósak legyenek az önkormányzati választások.



A PNL ezzel a lépéssel sokadszorra szegte meg azt a parlamenti együttműködési megállapodást, amelyet az Orban-kormány megszavazása előtt kötöttek. Egy másik pont például, hogy 6 százalékot fognak a költségvetésből az oktatásra szánni. “Ebben az a tanulság, ami számunkra nem új, hogy Romániában a megállapodásokat nagyon könnyen fel lehet rúgni”- mondta Cseke.



A szenátor elmondta, hogy az előrehozott választásokat továbbra is támogatják, ha pedig a bizalmatlansági indítvánnyal elérik, hogy Ludovic Orban lemondjon, akkor végül is egy első lépés lenne ez az előrehozott választások felé.



Cseke azt is elmondta, hogy a Szociáldemokrata Párttal nem volt olyan egyezség, amely szerint ők közösen egy új parlamenti többséget alkotnának majd. Mircea Ciolacu, a PSD ideiglenes elnöke minden esetere azt mondta, hogy egész biztos benne, hogy nem lesznek előrehozott választások, mert a PSD-nek megvan a többsége ahhoz, hogy kibírja az őszi választásokig. Ehhez azonban mindenképp partnereket kell találnia, hiszen jelenleg csak 198 képviselővel és szenátorral rendelkezik, a parlamenti többséghez pedig 233 főre van szükség.



Időközben nyilatkozott Kelemen Hunor szövetségi elnök is, aki a Hotnewsnak azt mondta, beszéltek Ludovic Orbannal, mielőtt bejelentette volna, hogy felelősséget vállal a választási törvény módosításáért, én nincs harag, mindenki ismertette az álláspontját, az RMDSZ megszavazza a bizalmatlansági indítványt, és ezzel megnyílik az út az előrehozott választások előtt. (hírszerk.)

