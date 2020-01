Egy másik ex-miniszterelnök is visszafele araszolgat a PSD-be

Sorin Grindeanu, a Liviu Dragnea által leváltott egyik miniszterelnök csütörtökön azt mondta egy Olt megyei pártrendezvényen, hogy a PSD "elhasznált figuráinak" el kell tűnniük a pártból, különben a párt érdektelenné válik. Mindezt abban a kontextusban mondta, hogy szerinte Dragnea régi emberei a februári tisztújító kongresszuson megpróbálnak majd ismét pozíciókat szerezni maguknak.



"A PSD jelenleg egy kereszteződésnél van, az elkövetkező hónapokban meghozott döntések fogják meghatározni a baloldal sorsát. Az elmúlt időszakban gyenge volt a PSD vezetőségében az emberállomány, és gyengén is voltak felkészülve. Elveszítettük a pártnak azt az aduját, hogy amikor kormányra készülünk, akkor mindig olyan embereink vannak, akik jól végzik a dolgokat. Ezt ki lehet javítani, ha megértjük, hogy a pártvezetést illetően nem köthetünk kompromisszumokat. Jobb, ha meghozunk néhány döntést a következő időszakban, hogy a párt ne váljon jelentéktelenné" - mondta Grindeanu.



Szerinte az elhasznált arcoknak hátra kellene lépniük egyet, csak ekkor tud a párt hiteles ellenzékévé válni a nemzeti liberálisok számára, és csak így tudja a románok bizalmát visszanyerni.



Grindeanut nemrég hívta vissza a PSD Temes megyei szervezete, akkor azt mondta, csak bizonyos feltételek teljesülése mellett lépne be a pártba, amennyiben a szociáldemokraták nagyon komoly projektek mentén kívánnak dolgozni, mivel ő nem fog X. vagy Y személy saját érdekeiért dolgozni.



A PSD kongresszusa február végén lesz, ekkor gyakorlatilag minden komoylabb funkcióban tisztújítás lesz. Az elnökségre eddig egyedül a mostani ideiglenes elnök Marcel Ciolacu pályázik.



Amennyiben Grindeanu visszatérne, ő lenne a második ex-miniszterelnök, aki így tesz, nemrégiben ugyanis visszalépett a pártba Mihai Tudose is, aki azon veszett össze új pártjának vezérével, Victor Pontával, hogy a Pro Romania párt nem támogatta a Viorica Dăncilă ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt. (hírszerk.)



