Vincze Loránt: Florea rasszista, cigány- és szegénygyűlölő

"Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester kijelentése, amellyel a gyermekvállalást feltételekhez kötné, elfogadhatatlan. Az általa mondottak Európa történelmének legsötétebb időszakait idézik, egy olyan időszakot, amelyet Európa egésze és Románia is örökre maga mögött hagyott. Ilyen kijelentések már gazdaságilag leszakadt, harmadik világbeli diktatúrákban sem fordulnak elő. Mindannyiunknak, románoknak, magyaroknak és romáknak, hangosan kell tiltakoznunk ellene" - véli Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője, aki a marosvásárhelyi polgármester rasszista kijelentéseire a honlapján reagált.



A képviselő szerint Florea gondolatai azt mutatják, hogy a polgármester hogyan gondolkodik a szociális szolgáltatásokról, családpolitikáról, hogyan vélekedik az emberekről 2020-ban. "Megmutatja, milyen ember ő valójában: rasszista, cigány- és szegénygyűlölő. A polgármesternek, így mandátum végén, ahelyett, hogy uszító beszédekkel igyekezne népszerűségre szert tenni, be kellene mutatnia azokat az intézkedéseket, amelyeket a szegények felzárkóztatásáért tett vagy a munkanélküliség csökkentéséért hozott az elmúlt két évtizedben. De sajnos ilyen eredményekről Marosvásárhely nem számolhat be." - írja Vincze.



Az RMDSZ politikusa emlékeztet rá, hogy Marosvásárhely polgármestere már sokadik alkalommal hibáztatja a kisebbségeket a társadalmi problémákért. "Ideje, hogy Dorin Florea a Diszkriminációellenes Tanács szankciója mellett megkapja azt a büntetést, amelyet mindennél jobban megérdemel: a választók bizalmának elvesztését" - véli Vincze.



Florea kijelentéseire nemrég reagált Soós Zoltán, az RMDSZ polgármester-jelöltje is, aki kiemelte, hogy "... a saját logikájában a polgármester azt javasolja, hogy kötelező szociális vizsgálatot vezessen be az állam a gyermekeket akaró párok számára. Olyan vizsgálatot, amely bizonyos dolgokat figyelembe vesz ... Vajon mi lehet ezeknek a mondatoknak a logikája? Egy demokratikus országban van-e arra mód, hogy egy-egy gyermek világba való megérkezését befolyásoljuk? Nem hallott a polgármester az alapvető emberi jogokról?”.



Dorin Florea a hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy bár senki sem kérdőjelezheti meg a gyerekvállalási vágyat, szerinte bizonyos feltételekhez kellene kötni annak gyakorlatba ültetését. Így kötelezővé tenné egy környezettanulmány elkészítését minden leendő szülő esetében. Kivételes esetekben, ha egy olyan párnak születne gyereke, amely nem felel meg a feltételeknek, Florea szerint az állam el kellene vegye a gyermeket és gondoskodnia kellene róla. (hírszerk.)





