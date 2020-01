Próbaházasságban vághat neki a helyhatósági választásoknak az MPP és a Néppárt

A január 18-i közös kongresszuson születhet döntés a két kis párt fúziójáról, a tényleges egyesülés azonban csak a helyhatósági választások után esedékes. A Magyar Polgári Pártban (MPP) megoszlanak a vélemények e tekintetben.



Kulcsár-Terza József, az alakulat parlamenti képviselője a Transindex érkelődésére elmondta: elhamarkodottnak tartja már most dönteni a fúzióról.



„Nem ellenzem a Néppárttal való egyesülést, azonban ez egy komplex kérdés, és túl hirtelen jött. Szerintem ezt alapos mérlegelésnek kellene alávetni. Vannak, akik támogatják a fúziót, és vannak, akik nem. A tényleges házasság előtt kellene egy vadházasságban eltöltött időszak, hogy lássuk, működik-e? Mi lesz akkor, ha lesznek gyerekek, és kiderül, hogy nem működik?” - tette fel a kérdést Kulcsár-Terza.



Mint kifejtette, 2008-ban, amikor az MPP megalakult, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jelenlegi vezetői is köztük voltak. Később viszont szakadás történt, ami eléggé nagy ellentéteket szült. Úgy vélte, ezeket a sérelmeket jobb volna előbb kibeszélni, és csak utána elkezdeni a két alakulat egyesítését. Hozzátette, amennyiben eljut a küldöttgyűlésre, a háromszékieket fogja képviselni, és aláveti magát a választói akaratának.



Elmondta, szerinte az esetleges fúzióval meg kellene várni a tavasszal esedékes helyhatósági választásokat, és csak utána, az elért eredmények alapján kellene ilyen horderejű döntéseket hozni.



Mezei János, az MPP elnöke ellenben „maximálisan bízik” abban, hogy a kongresszuson, a többség akaratából kifolyólag, hivatalos döntés születik a fúzió létrejöttéről. Kifejtette, a szombati, Csíkszeredában megtartandó eseményen először külön-külön ülésezik a két párt országos küldöttgyűlése, majd együttesen is összeülnek , és – reményei szerint – el is fogadják az egyesülésről szóló határozatot. A döntés értelmében azonban a fúzióra vonatkozó jogi folyamatot csak a helyhatósági választások után kezdik el.



Amint Mezeitől megtudtuk, az egyesült pártnak egyetlen elnöke lesz, a tisztséget pedig készül megpályázni. Véleménye szerint az új alakulatot egy öttagú elnökség vezeti majd, azonban egyelőre nem született döntés arról, hogy a testületet mi módon töltik majd fel. „A politikai szövetségünk célja, hogy jó eredményeket érjünk el a helyhatósági választásokon. Nekünk van 15 polgármesterünk és 210 képviselőnk, a Néppártnak pedig 230 képviselője van. Ha ezeket a számokat meg tudjuk tartani, az már nagyon jó, ez egy megtartó erőt jelent majd, hogy folytatni tudjuk a munkát. Ha még ezt 20 százalékkal növelni is tudjuk, elégedett leszek. Szerintem ez esetben egy meg egy az három lesz” - fejtette ki az elnök.



Az MPP és az RMDSZ közötti megállapodásra vonatkozó kérdésünkre elmondta, az MPP identitása egyelőre megmarad, és élnek a korábban megkötött szerződései. Az RMDSZ-szel megkötött paktum 2020 végéig érvényes. Úgy vélekedett, ha fontos a szövetségnek a magyarság képviselete, nem bontja fel, hanem erősíti a megállapodást. Elmondta, az egyezség szerint az MPP és az RMDSZ helyhatósági szinten versenyez egymással, az országos választásokon pedig összefog.



Érdeklődésünkre Mezei elismerte, hogy a Néppárttal való közös indulás miatt a települési és a megyei önkormányzatok esetén a bejutási küszöb 5-ről 7 százalékra emelkedik. Hozzátette, hogy ez viszont nem jelent majd problémát, mivel ahol az MPP jelen van a helyi politikában, ott bőven megvan az esély a 7 százalékos küszöb teljesítésére. Szórványvidékeken merülhetnek fel ilyen jellegű gondok, azonban szükség esetén kialakítják a lehetőséget arra, hogy ennek ellenére is tudjanak eredményeket felmutatni.



Nyitókép: MTI

