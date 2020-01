Visszalép a marosvásárhelyi polgármester-jelöltségtől Soós Zoltán javára Hermann Mark Christian

Mégsem indul a polgármester-választáson a magyar közösség által is ismert Hermmann Mark Christian, a Szabad Emberek Pártjának (POL) volt önkormányzati képviselője (és volt EMNP-tag). Hermann és Soós egy helyi sajtótájékoztató keretein belül jelentették be, hogy előbbi visszalép a jelöltségtől Soós Zoltán, az RMDSZ által indított jelölt javára.



Hermann ősszel jelentette be, hogy függetlenként fog indulni a választáson, információnk szerint annak cserébe, hogy visszalép, egy tanácsadói pozíciót fog kapni Soóstól, amennyiben az megnyeri a választást.







Soós egyelőre csak egy fotót tett ki a Facebook-oldalára, ahol Hermannal szerepel egy képen, és csak annyit írt mellé, hogy "Megegyeztünk.". Amint sikerült elérnünk az illetékeseket, új információkkal frissítjük a hírünket.



Update2: Soós szerint azért is fontos lenne függetlenként indulnia, hogy a románok is becsatlakozhassanak



Sikerült elérnünk Soós Zoltán polgármesterjelöltet is, aki elmondta, a függetlenségre való igény megmutatkozott már korábban is, hiszen az Erdélyi Magyar Néppárt is ezt a feltételt szabta a támogatáshoz, és ugyanezt a kérést erősítette meg Hermann Mark Christian is.



“Én elmondtam, hogy az RMDSZ megyei küldöttgyűlése nevesített, mint polgármesterjelöltet, és ahhoz, hogy véglegesíteni lehessen az igényt, szükség lesz a szövetségi elnök úr és a megyei vezetés jóváhagyására is” - nyilatkozta a Maros Megyei Múzeum igazgatója. “Az a legfontosabb, hogy ne csak a magyar pártok, szervezetek, hanem a románok is be tudjanak kapcsolódni ebbe a kampányba, hiszen ma tudjuk, hogy Marosvásárhelyen váltó hangulat van, ezt minden szinten maximalizálni kell” - tette hozzá.



Soós elmondta, már a legelején megfogalmazta az RMDSZ felső vezetése felé az igényét, hogy függetlenként induljon, akkor Kelemen Hunor azt mondta, hogy nem tartja kizártnak, és amennyiben Marosvásárhely érdeke megkívánja, úgy ő nem fog ez ellen fordulni. “Az igénylésünket hamarosan ismét továbbítjuk az RMDSZ felé, és gondolom, hogy rövid időn belül lesz egy döntés erről, hiszen ez annak az érdekét szolgálná, hogy maximalizálni tudjuk az esélyeket” - vélekedik a jelölt.



Soós elmondta, Hermannal azt beszélték meg, hogy amennyiben visszalép, úgy benne lesz Soós kampánycsapatában, és amennyiben megnyerik a választást, “nyilvánvalóan helye lesz a polgármester csapatában is”, de nem volt arra vonatkozó kérése vagy feltétele, hogy milyen pozícióban. “Nem a pozíció volt a lényeges, hanem, hogy a jelenlegi korrupt városvezetést és a bűnszövetkezetet a marosvásárhelyi hivatalból valahogy ki tudjuk tessékelni, és Marosvásárhely újra egy fejlődő, dinamikus várossá váljon, hiszen jelenleg, összehasonlításban az erdélyi városokkal, sehol nem vagyunk”.



A polgármesterjelölt szerint Hermann személye arra is garancia, hogy a korrupcióellenes harcot a polgármesteri hivatalon belülről is folytatni lehessen.



A múzeumigazgató kifejtette, több egyesület és alapítvány is megkereste nemrégiben, és támogatásáról biztosította, de nagyon fontosnak tartja azt is, hogy nagyon sok román magánszemély kereste meg, hogy munkát vállaljon a kampányban, hiszen nagyon szeretnék, ha a jelenlegi városvezetés eltűnne. “Ez ráerősít a friss mérésekre is, amelyek szerint nagyon felerősödött a váltó hangulat a román közösségen belül is, és a magyar polgármesterjelölt személye már nem feltétlenül egy etnikailag kezelt kérdés lesz, hanem az lesz a szempont, hogy élhető jövőt teremtsünk, amire a jelenlegi városvezetés nem képes.



Update: Soós korrupcióellenességet és átláthatóságot vállalt



Hermann Mark Christian a Transindexnek elmondta, ők nem “megegyeztek” Soóssal, hanem összefogtak. Elmondta azt is, hogy a megállapodás feltételei közül a legfontosabb az volt, hogy Soós Zoltán magáévá teszi Hermann választási programjának tíz pontját, és beépítik az ő kampánytervébe, valamint a 2020 és 2024 közötti városprogramba. Másrészt, hogy Soós zéró toleranciát hirdessen a korrupcióval, nepotizmussal, favoritizmussal, klientarizmussal szemben, hogy a városvezetésbe szakmai kompetenciák alapján kerüljenek be az emberek, teljes körű transzparencia legyen. Hermann elmondta azt is, hogy a tíz programpontról a későbbiekben fognak egy közös sajtótájékoztatót tartani. Ezek szerinte elvi és gyakorlati kérdéseket tartalmaznak, nincsenek ideológiai töltetűek, úgyhogy szívesen fogadják majd, ha más szervezetek is támogatni akarják.



Arra a kérdésre, hogy megállja-e a helyét az, hogy amennyiben Soós megnyeri a választást, Hermann kap egy tanácsadói pozíciót, a politikus elmondta, hogy: “itt nem pozíciókról történt megegyezés, és senkinek nem pozíciókat fognak osztogatni, hanem munkát. Csapatként fogunk dolgozni, nemcsak a kampányban, hanem a győztes választás után is”.



Hermann szerint a polgármesteri munka nem egyszemélyes feladat, hanem intézményi, csapatmunka - bár a közigazgatásban van hierarchia. De az, hogy megegyeztek-e bármiben is egy pozíciót illetően, szerinte részletkérdés, valamilyen státusa lesz majd, amelyben az általa felvállalt munkát elvégezheti. “De itt most nem beszélünk stallumokról, csecsrefityegőkről, hanem a ránk váró feladatokról” - mondta.



Hermann: Soósra igen, az RMDSZ-re nem



Hermann ugyanakkor elmondta, hogy “komoly fenntartásai” vannak az RMDSZ-szel szemben, főleg ha górcső alá veszi annak a városi tanácsban eltöltött elmúlt három és fél évét.



"Kizárólag Soós Zoltánnal beszéltem, senki olyannal az RMDSZ berkeiből, aki vezető pozíciót tölt be. A támogatásom csak és kizárólag Soós Zoltán független polgármesterjelöltnek szól. Amennyiben ez nem teljesül, és horribile dictu mégis egy olyan kényszerpályára tennék Zolit, hogy ő mégis a tulipán logója alatt kelljen induljon, akkor a megállapodásunknak stornó” - mondta a volt városi tanácsos.



Soós egyébként a megegyezést követő sajtóértekezleten bejelentette, hogy Kelemen Hunor nem zárkózott el attól, hogy független jelöltként támogassa őt a szövetség, de erre vonatkozó hivatalos döntés még nem született. Ez azért is kérdés, mert tegnap az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége is arról beszélt, Soóst támogatják, amennyiben függetlenként indulna.



