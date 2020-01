A tevékenységére büszke polgármester elismerte, hogy kiskorúakkal létesített szexuális aktust a polgármesteri hivatalban

Mogoșești Siret (Iași megye) polgármestere tanúvallomás-tétel közben beismerte, hogy két kiskorú lánnyal szexuális kapcsolatot létesített a polgármesteri hivatalban – írja a Mediafax.



A polgármestert a bíróság egy olyan ügyben hallgatta ki tanúként, amelyben öt személyt vádolnak emberkereskedelemmel, kiskorúak szexuális kizsákmányolásával és kerítés bűncselekményével.



Bár a tanúvallomás most került a nyilvánosság elé, egy már lezárt ügyhöz kapcsolódik. Az ügyben több személy volt megvádolva kerítésért és emberkereskedelemért, amelyet Pașcani város környékén folyattak. A vád szerint 12 lányt – köztük egy kiskorút – kényszerítettek prostitúcióra 2007 és 2009 között.



A vizsgálat során a polgármester neve akkor merült fel, amikor a kiskorú lány panaszt tett az egyik kerítő ellen, azt állítva, hogy elrabolta őt és a nővérét is – írja az Adevarul.



A lány vallomása szerint ő és a húga rossz viszonyba került az édesanyjukkal, ami miatt külön lakásba akartak költözni. A megszorult helyzetben egy fiatalemberhez fordultak, aki elvitte őket a kerítőhöz, aki a következő napon szexuálisan kihasználta őket, és az egészet filmre vette – és azzal zsarolta a lányokat, hogy nyilvánossá teszi a videókat.



Az ügyiratokból kiderült, hogy a lányokat a kerítő a polgármesteri hivatalba szállította, ahol a polgármester a prostitúcióra kényszerített lányokkal folyatott szexuális aktusért az egyik vádolt személynek 100-150 lejnyi összeget fizetett.



Az ügyben több vádlottat is elítélték. Az a kerítő, akinek a polgármester fizetett, 15 évnyi börtönbüntetést kapott.



A polgármestert Damian Butnariunak hívják, és a Facebookon tett közzé egy bejegyzést, ahol banalizálta az esetet, arra hivatkozva, hogy természetes, hogy helyhatósági választások előtt támadják őt, egy régi – már 13 éves – történettel kapcsolatban, amelyben ő csak tanúként szerepelt. A bejegyzéséből kimaradt, hogy a polgármester kiskorúak szexuális kihasználásában, emberkereskedelemben érintett.



A bejegyzésben kijelenti, hogy büszke arra, amit polgármesterként megvalósított 2004-óta, ahogy arra is, hogy a bíróság és Isten előtt képes belátni a tévedéseit. A közösségi médiában tett nyilatkozatában jelzi, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tagja, és kérvényezni fogja a vezetőségtől, hogy fogadják el a felmondását. A bejegyzés azzal zárul, hogy a község tagjainak megköszöni a bizalmat, és mindenkinek kiváló egészséget kíván. (Mediafax, Adevarul)





Nyitókép: Damian Butnariu / Facebook



