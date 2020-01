Madárinfluenzával fertőzött magyar pulykahús kerülhetett Romániába

Madárinfluenzával fertőzött magyar pulykahús kerülhetett exportra több európai tagállamba, köztük Romániába is - közölte a Hotnews hírportál szerint egy figyelmeztető átiratban a romániai Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Országos Hatósággal (ANSVA) az Európai Bizottság.



Az ANSVSA bejelentése szerint a madárinfluenza H5N8 típusával fertőzött magyarországi járványgóc körzetében lévő farmokon levágott állatok húsát exportálták Magyarországról több uniós tagállamba is. A román hatóságok szerint ilyen termékek három raktárba kerültek Magyarországról, Bihar megye körzetében. Az ANSVSA azonnal értesítette területi szervezeteit, hogy azonosítsák be a járványgóc körzetéből származó pulykahústermékeket, vonják ki a forgalomból és semmisítsék meg, a 94/2005-ös irányelvnek megfelelően. (hotnews)

