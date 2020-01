SZKT: Az RMDSZ támogatja az előrehozott választásokat

„Az RMDSZ nem áll össze a Szociáldemokrata Párttal, de bárkivel szövetkezik a kétfordulós polgármester-választás bevezetése ellen” – derül ki a Románia Magyar Demokrata Szövetség közleményéből, amely a Szövetségi Képviselők Tanácsán elhangzott fontosabb bejelentéseket összegzi.



A közlemény szerint a RMDSZ meg fogja szavazni a bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, amely nem tartotta be a Szövetségnek tett ígéretét, és felelősségvállalással készül módosítani az önkormányzati választás törvényén. A kétfordulós helyhatósági választás bevezetésével a magyar képviseletet a polgármestereinek akár a 15-20 százalékát is elveszítheti.



A Szövetség támogatja az előrehozott választásokat, döntésüket pedig azzal indokolja, hogy a mostani kormánynak nincs többsége a parlamentben, sürgősségi rendeletekkel és felelősségvállalással tud kormányozni, mai senkinek sem érdeke. Hiszen stabil kormányzásra van szükség, az előrehozott parlamenti választással nemcsak fél évet nyer az ország, hanem lehetősége is nyílik elkezdeni idejében építkezni, 2012 óta ugyanis kormányzati válság van, az Ungureanu-kormány bukása óta 9 kormány váltotta egymást az ország élén.



Az RMDSZ közleményben javaslatot is tesz: „Mi bármikor a választóink elé merünk állni. Ha kell, már holnap kérjük közösségünk bizalmát. Mindenképp azt javasoljuk, hogy az előrehozott választás az önkormányzati választás előtt legyen. Tehát június 14-én legyen előrehozott parlamenti választás, június 21-én önkormányzati választás.”



Az SZKT-n az is elhangzott, hogy az Összefogás a Nemzeti Régiókért - európai polgári kezdeményezés kapcsán a Szövetség 200-220 ezer aláírás összegyűjtését vállalja, és már holnaptól elkezdik az aláírásgyűjtést.



A nemzeti régiók védelméről szóló kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió kezelje kiemelt figyelemmel Székelyföldet és a hozzá hasonló régiókat, támogassa ezek gazdasági felzárkózását. A nemzeti régiók védelméről szóló kezdeményezés kiegészíti a Minority SafePack-et, amelyet néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottságnál sikerült iktatni.



A szombati eseményen 24 személynek adták át Ezüstfenyő-díjat. "Idén 18. alkalommal, fejezzük ki elismerésünket azoknak, akik kitartóan, önzetlenül szolgálják az erdélyi magyar közösséget az élet különböző területein. Oltalmazzák, újrateremtik, újra és újra kivívják azt, amiért 1989-ben érdemes volt küzdeni. Köszönjük az RMDSZ nevében!"

A díjazottak névsora megtekinthető itt.



(közlemény)

