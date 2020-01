Romániának ismét sikerült elérnie, hogy EU-s szinten betiltott vegyszereket lehessen használni

Európai zöld megállapodás ide, vegyszerhasználat korlátozás oda, a romániai gazdák idén is mentesülnek egyes korlátozások alól. Például ezen a tavaszon is használahatják a méhgyilkos neonikotinoidokat.



Pontosabban egyetlen terméket, az ALCEDO által gyártott Nuprid AL 600 FS nevű csávázószert. Bár az EU hatóságai 2018 decemberétől betiltották a neonikotinoidok használatát azok bizonyított káros hatásai miatt, Románia (akárcsak az előző vetési szezonra), ismét kért derogálást, amit meg is kapott.



Az agrointel.ro szerint némi korlátozást is érvénybe léptettek: kizárólag a kukorica esetén használható, és csakis a kukoricabarkóval (Tanymectus dilaticollis) és pattanóbogarakkal (Agriotes fajok) erősen fertőzött területeken alkalmazható a vegyszeres kezelés. Mindemellett fokozottabb ellenőrzést is előírnak a felhasználóknak. (agrointel.ro, hírszerk.)



Foto: pixabay.com





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!