Kelemen Hunor: a kétfordulós polgármester-választás a PNL-nek sem lenne jó

Kelemen Hunor az Adevărul Live hétfői adásában kifejtette, hogy a Mentsétek Meg Romániát Szövetségnek (USR) is meg kell szavaznia a kormány ellen hamarosan benyújtásra kerülő bizalmatlansági indítványt, amennyiben előrehozott választásokat szeretnének kieszközölni. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke kifejtette, hogy véleménye szerint a bizalmatlansági indítvány mindképpen át fog menni, és a Ludovic Orban vezette kabinet hamarosan megbukik.



Kelemen Hunor az is elmondta, hogy ők nem törekednek semmiféle hosszútávú együttműködésre a Szociáldemokrata Párttal (PSD), a bizalmatlansági indítványt pedig azért szavazzák meg, mert korábban is jelezték a kormánynak: ha kísérletet tesznek a kétfordulós polgármester-választások visszaállítására, akkor az RMDSZ meg fogja szavazni a kormány leváltását célzó bizalmatlansági indítványt. Azt is leszögezte, hogy nem készülnek semmiféle közös többség megalkotására a PSD-vel, a kormány bukása után pedig a labda az államfő térfelén lesz majd.



Kelemen Hunor elmondása szerint a kétfordulós polgármester-választás visszaállítása a PNL-nek sem tenne jót, mivel az maga is polgármesteri székeket veszítene Erdélyben. A szövetségi elnök azt is mondta, hogy a következő önkormányzati választások előtt nem szándékoznak részt venni a kormányzásban, sem egy esetleges újabb PNL, sem egy más párt által megalakított, vagy egy egységes össznemzeti kormányzásban sem.



Újságírói kérdésre válaszolva ugyanakkor azt is elmondta, hogy amennyiben megtörténik, hogy még sem megy át a parlamenten a bizalmatlansági indítvány, akkor az Alkotmánybírósághoz fordulnak majd.



Klaus Johannis államfő egyébként hétfőn bejelentette: elküldte a parlamentnek a rendkívüli ülésszak összehívására vonatkozó kérelmét. A kormány ennek a rendkívüli ülésszaknak a keretében szándékozik felelősséget vállalni a kétfordulós polgármester-választást lehetővé tevő törvényért.



Johannis a január 27-e és 31-e közötti időszakot tartja megfelelőnek erre a célra. A hétfői nap folyamán a PSD is elfogadta, hogy bizalmatlansági indítványt terjesszenek be a parlament elé.



Paul Stănescu, a párt ideiglenes főtitkára szerint a három hónapja ellenzékbe került PSD-nek nem kellene a közeljövőben visszatérnie kormányra, de a kormánybuktatással meg akarja akadályozni azt a „demokrácia elleni merényletet”, amit a választási törvény módosítása jelentene néhány hónappal az önkormányzati választások előtt. (adevărul/hírszerk.)



