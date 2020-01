Felakasztva találtak egy katonát a szamosfalvi kaszárnyában

Felakasztva találtak a szamosfalvi kaszárnyában egy katonát hétfőn.



Az ügyhöz közel álló források arról tájékoztatták az Agerpres hírügynökséget, hogy a katonai ügyészség nyomoz a katona halála körülményeivel kapcsolatban.



Egy rendőr- és egy mentőalakulat is kiszállt a helyszínre.

-----------------------------------



Frissítés: Felician Codruţ Şuteu tizedesre a laktanya egyik helyiségében találtak rá. A mentőket az 112-es egységes segélyhívószámon riasztották és közbelépett az egység saját orvosi csapata is, megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült. A tizedes, aki az egység telefonközpontjában dolgozott, 'nagyon jó' minősítést kapott az elmúlt hét esztendőben, nem tudjuk, hogy mi késztette erre a tragikus cselekedetre - közölte Andreea Oniţa, a katonai egység szóvivője.



A tizedes pszichológiailag alkalmas volt a katonai szolgálatra - nyilatkozták az Agerpres hírügynökség megkeresésére katonai források.



A 42 éves Şuteu 2003-ban lépett be a hadseregbe.



Az ügyhöz közel álló források arról tájékoztatták az Agerpres hírügynökséget, hogy a katonai ügyészség nyomoz a katona halála körülményeivel kapcsolatban. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!