Ráduly Róbert: létezik számla a fociakadémia éttermének használatáról

Bárkiről bármit lehet ma állítani, és vannak olyan emberek, akik különösen a bemelegedő kampányidőszakban gyártanak álhíreket, féligazságokon és hazugságokon alapuló híreket – reagált portálunknak Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere. Az elöljárót annak kapcsán kérdeztünk, hogy a Magyar Hang magyarországi hetilap nemrégiben arról cikkezett, hogy magáncélokra használja a közpénzből fenntartott intézményeket Csíkszereda polgármestere, és két kifogásolt esetet említ ennek kapcsán.



"Az, hogy valakik az én VIP-vendégeim lettek volna és úgy kajakoztak volna a Csíki Csobbanóban, egy szemenszedett hazugság. Egyébként én is a Magyar Hangból, Lukács Csaba jóvoltából tudtam meg, hogy volt egy ilyen eset. Ebből a szempontból jó, hogy ez nyilvánosságra került" - nyilatkozta. Ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy nem a város által közvetlenül, hanem a városi sportklub által közvetetten üzemeltetett létesítményben történt ez meg, ahol ő legutóbb még novemberben járt.



"Nyilvánvaló, hogy egy polgármester nem azzal foglalkozik, hogy akár recepciósként, akár ügyvezetőként azt nézze, hogy ki megy be és ki nem az uszodába. Amit viszont fontos tudni erről a létesítményről, hogy oda mindenki csak fizetség ellenében mehet be. Nincsenek VIP-jegyek vagy ingyen jegyek, a polgármester is fizet" - szögezte le.



A Magyar Hang által közzétett egyik hangfelvétel szerint a polgármester családja családi eseményt tartott a csíkszeredai fociakadémia kollégiumának éttermében, amelyről a polgármester felesége úgy fogalmazott, hogy "nem bérlemény" volt. Ezzel az esettel kapcsolatban Ráduly elmondta, hogy az érettségi ebéd valóban az FK épületében történt, de az étkezdét nem a futballklub működteti, hanem egy harmadik jogi személy, amely leszámlázta az ebédet.



"Az ebéd kifizetésre került, és így senki nem gondolhatja azt, hogy úgymond magáncélra, és főleg ingyenesen használta volna bárki is ezt a két létesítményt" - szögezte le. A felvetésre, hogy akkor mások miért nem használhatják ugyanígy, az elöljáró azt válaszolta, hogy ez a használati jog a feleségéhez kötődött, aki ott munkatárs, és bizonyára a többi munkatárs is ugyanígy igénybe veheti. Ráduly elmondása szerint volt még erre példa, így például decemberben egy olyan preszilveszteri eseményen vett részt ebben a létesítményben, ahol a munkaközösség tagjai voltak jelen, illetve a családtagjaik.



"Gondolom, hogy a munkatársak, a gyerekeik esetében, hasonlóan használhatják – de azért nem tudom ezt pontosan megválaszolni, mert ez teljesen független a várostól, és semmilyen alárendeltsége nincs a várossal szemben" - tette még hozzá. (hírszerk.)

