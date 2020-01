Előválasztáson dől el, ki lesz az RMDSZ polgármesterjelöltje Csíkszeredában

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere január 21-én sajtótájékoztatón bejelentette: indul az RMDSZ március 7-i előválasztásán a város polgrámesteri tisztségéért, de nem pályázik az RMDSZ városi szervezetének elnöki tisztségére.





A Csíkszeredát 2004 óta vezető Ráduly Róbert Kálmán a polgármesteri indulását firtató folyamatos újságírói kérdések megválaszolásának céljából sajtótájékoztatót hívott össze január 21-én. A városvezető két politikai bejelentést tett: egyrészt megerősítette, hogy elindul a megyeszékhely polgármesteri tisztségéért rendezendő előválasztáson, másrészt nyomatékosította, hogy nem pályázik az RMDSZ városi szervezetének vezetésére.„A polgármesteri tisztségért indulni fogok az előválasztáson. Hosszasan beszélhetnénk arról – mert ezt is kérdezik –, hogy miért az RMDSZ színeiben indulok. Négy évvel ezelőtt gondolkodtam azon, hogy függetlenként induljak, deelnök úrral beszélgetve beláttam, hogy ez számunkra nem járható út. Ha valaki magyar és független, azt Bukarestben függetlennek tekintik – fogalmazott a polgármester. – RMDSZ városi szervezeti elnöknek ugyanakkor nem indulok.Nem kívánok a polgármesteri tisztségen kívül semmiféle más politikai tisztséget betölteni. Következetesen tartom magam a pártfunkciótól való függetlenséghez. Soha nem volt ugyanaz a személy a város polgármestere és az RMDSZ városi szervezetének elnöke.”Ráduly elmondta: a Városi Küldöttek Tanácsának január 20-i döntése értelmében az RMDSZ színeiben polgármesteri tisztségért indulni kívánók február 14-én 14.00 óráig nyújthatják be jelölési iratcsomójukat, a város lakossága pedig március 7-én, szombaton 9.00 és 19.00 óra között szavazással dönt arról, hogy az RMDSZ-nek ki legyen a csíkszeredai polgármesterjelöltje. A városi szervezet elnökének személyéről is ekkor döntenek.korábban több RMDSZ-közeli forrásból is úgy értesült , hogy nem Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda jelenlegi polgármestere lesz az RMDSZ jelöltje az idei önkormányzati választáson, hanem a szövetség, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetőjét szánja a város élére. Portálunk értesüléseire reagálvaszövetségi elnök akkor azt mondta, hogy "ilyen döntés a szövetségben nem született, nem is születhetett". Az RMDSZ elnöke úgy nyilatkozott, hogy Ráduly Róbertre Csíkszeredában, Korodi Attilára pedig a parlamentben van szükség.