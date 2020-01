Fertőtlenítést tartottak egy bukaresti iskolában, sok diák rosszul lett

Evakuálták kedden a bukaresti 133-as számú iskola épületét, miután annak fertőtlenítését követően az egyik osztályból többen is légzési nehézségekre panaszkodtak. Hat gyereket kórházba szállítottak.



A bukaresti tanfelügyelőség tájékoztatása szerint a fertőtlenítés után készített jegyzőkönyvben nem szerepelt az az utasítás, miszerint 24 órán át tilos lenne beengedni az épületbe a tanulókat és a szakszemélyzetet, így beengedték őket. Miután a nap folyamán több tanuló is légzési nehézségekre panaszkodott, az iskola képviselői kihívták a mentőket és a tűzoltókat - áll a közleményben.



A tanfelügyelőség szerint a fertőtlenítés azt követően vált szükségessé, hogy a laborvizsgálatok több tanuló esetében is igazolták az influenzavírussal való fertőződést.



Miután több diák fejfájásra is panaszkodott, elrendelték az épület evakuálását. Több rohammentős egységet és a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) klaszter csapatát is kivezényelték a helyszínre.



Eddig hat, 11 és 14 év közötti gyereket szállítottak kórházba - derül még ki a tanfelügyelőség közleményéből.



A múlt héten kártevőirtást tartottak az aradi Adam Müller-Guttenbrunn iskola osztálytermeiben. A kártevőírtást követően több diákot is kórházba kellett szállítani, és egy hétre fel kellett függeszteni a tanítást az intézményben. A tanítás végül hétfőn indult újra, de ekkor ismét több gyerek kezdett el rosszullétre, hányingerre, fejfájásra panaszkodni, és kiütések jelentek meg az arcukon.



(agerpres)



Nyitókép: news.ro

