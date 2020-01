„Brutálisan” sérti bírákat a különnyugdíj eltörlése: munkaszünettel fognak tiltakozni

Az Igazságügyi Felügyelet (IJ) szerint a bírák és ügyészek szolgálati nyugdíját megszüntető jogszabálytervezet „brutálisan” sérti a bírák függetlenségének és elmozdíthatatlanságának elvét, valamint az alkotmány és az Emberi Jogok Európai Egyezményének több előírását.



Az Igazságügyi Felügyelet bírái és ügyészei közös állásfoglalást fogadtak el a parlamentbe benyújtott, a különnyugdíjak eltörlésére vonatkozó jogszabálytervezettel kapcsolatban.



„A tervezet brutálisan sérti a bírák függetlenségének és elmozdíthatatlanságának elvét, amelyet az alkotmány 21., 44., 53., 124., 125. és 126. cikkelye, illetve az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkelye garantál” – derül ki az állásfoglalásból.



Az IJ szerint ugyanakkor az alkotmánybíróság néhány erre vonatkozó döntésével is szembemegy a tervezet.



Az ország több bírósága is felfüggeszti tevékenységét szerdától a különnyugdíjak eltörléséről szóló törvénytervezet elleni tiltakozásuk jeléül.



A bírói közgyűlés keddi döntése értelmében szerdától szünetelni fog a munka a bukaresti ítélőtáblán, és fővárosi törvényszék is csak a sürgős ügyeket, a kényszerintézkedésekre vonatkozó kérelmeket, illetve a kiskorúakat érintő ügyeket tárgyalja.



A perek tárgyalásának felfüggesztéséről döntött még többek között a Kolozs, a Temes, a Suceava, a Craiova és a Fehér megyei ítélőtábla, valamint a Szatmár, a Maros és a Iaşi megyei törvényszék is.



A képviselőház január 28-ára összehívott rendkívüli ülésszakán vitatja meg a különnyugdíjak eltörlését célzó jogszabálytervezetet. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!