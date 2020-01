Magyarország nagykövetsége kitüntette Lucian Boia történészt

A Magyarország bukaresti nagykövetsége kedd este kitüntetéssel méltatta Lucian Boia történész munkásságát – derül ki Magda Elena Grădinaru újságíró közösségi médián terjedő bejegyzéséből.



A kitüntetést vélhetőleg a magyar kultúra napja alkalmával kapta meg a történész, aki több munkájában foglalkozott a román történetírás egyoldalú nacionalista jellegével, és több művében is kitért a romániai magyar kisebbség problémáira is.



Az újságírónő a közösségi médiában a következőket írta: „Ma este Lucian Boia-t kitüntette Magyarország, egy olyan ünnepség keretében, ahol elhangzott, hogy szükséges túllépni a nacionalista tompaságon, és megtalálni azt a bizonyos közös történelemkönyvet.”



Magda Elena ironikusan még hozzátette: „Nem, senki sem mondta, hogy Erdély nem Románia” - utalva a magyar nacionalizmus egyik szállóigéjére.







Az esetet akár viszonzásnak is lehet tekinteni, ugyanis január 15-én, a román kultúra napján Klaus Johannis két magyart is kitüntetett a román állam kulturális érdemrendjével, Szenkovics Enikő műfordítót, és Szabó Bálint műemlék-restaurátort. (hírszerk.)



Nyitókép: Lucian Boia, Fotó: Rafał Komorowski / wikipedia

