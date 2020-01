Hivatalos: Korodi Attila is indul a csíkszeredai polgármesteri székért

Ahogyan a Transindex az erdélyi médiában elsőként beszámolt róla, Korodi Attila parlamenti képviselő szerdán Csíkszeredában bejelentette, hogy indulni fog a polgármesteri székért. Idézzük nyilatkozatát:



„A sok faggatás után bejelentem én is, hogy kikérem a városlakók bizalmát ahhoz, hogy Csíkszereda polgármestere legyek, március 7-én én is indulok az előválasztáson. Döntésemet az utóbbi hetekben rengeteg találkozó beszélgetés előzte meg, amelyek csak alátámasztották azt, amit én eddig is tudtam. Ennek a városnak vannak elhúzódó bajai, amelyek orvosra, orvoslásra várnak.



Ezért is választottam ezt a helyszínt, mint egy illusztrációt a bejelentésemhez. A városi piac környékén uralkodó állapotok azt mutatják, hogy ebben a városban nincs rend, nincs rendszer. Nincs kulturált parkolás, a közlekedés kaotikus, bizonyos órákban - önök is tudják - elviselhetetlen. Egy megyeszékhely piacán nem ilyen állapotok kellene működjenek, és valószínűleg nem ilyen magas árakkal. A magas árak nemcsak a zöldségpiacra érvényesek Csíkszeredában, hanem a lakáspiacra is. Ezek elriasztják a fiatalokat városunktól. Csíkszereda pedig be kell vonzza a fiatalokat, nem pedig eltaszítsa magától.



Hasonlóan kell viszonyulni a cégalapításhoz, az üzleti beruházáshoz, a város motorjait ilyen szempontból be kell indítani, mert stagnálnak. A kampány során igyekszem feltárni lehetőség szerint a legtöbb problémát, és azt is, hogy milyen megoldásokat látok ezeknek a problémáknak a javítására, orvoslására. Olyan problémákat soroltam fel, amelyeknek a megoldásában az önkormányzat segíthet. Rendszerezni kell, rendet kell tenni, segíteni kell azoknak akik tenni akarnak, dolgozni és építkezni kell a városunk érdekében, és ami nagyon fontos, a döntéshozatalba be kell vonni az embereket, megoldásokat kell találni.



A városháza nem egy elefántcsonttorony, hanem egy intézmény, ami úgy működhet jól, ha a polgárok részt vesznek benne. Tudom, hogy nem mondtam semmi ujjat, hiszen ezeket a dolgokat önök, a sajtó képviselői többször is elmondták nekem, és most azt válaszolom önöknek és minden választópolgárnak, hogy oldjuk meg együtt dolgainkat. Tegyük Csíkszeredát egy élhetőbb várossá együtt, mert ez nem egy egyszemélyes munka, noha a polgármesteri tisztség az egy személyre vonatkozik. Én partner leszek, aki odafigyel a közösség hangjára.



Sokszor találkoztunk lelátókon, előadásokon, közösségi eseményeken, ahol büszkén hallgattam önöket, büszkén hallgattam a városlakókat, de ennél szorosabb, folyamatosabb meghallgatásra és együttműködésre van szükség. Mi tesz alkalmassá erre a feladatra, ha bíznak benne a polgárok, és felhatalmaznak arra, hogy elvégezzem a polgármesteri feladatkört? Elsősorban csapatjátékos vagyok. Olyan döntéseket támogatok, amelyek szakértők által vannak kidolgozva, de az érintettek bevonásával, illetve javaslatai alapján születnek meg. Ugyanakkor megvan a problémára a rálátásom is, dolgoztam a magánszférában is, nemcsak az államiban. Az utóbbiban a Szövetség támogatásával minisztériumok vezetését is rám bízták. Itt bebizonyítottam, hogy nem riadok meg, ha a választóim érdekeit kell képviseljem. Ha emlékeznek még, akkor nem csak intézményesen, de személyem ellen is nyomást gyakoroltak. Millió eurós kártérítéses perbe rángatták bele a személyemet, de én úgysem mentem be a verespataki törvénytelenségekbe. Nem adtuk ki az engedélyt a beruházásra. Tudom milyen az, amikor a választóid érdekében nem szabad engedj. Ilyen körülmények között is tudtunk 13 évvel ezelőtt olyan döntéseket hozni kollégáimmal, amelyek előremutatnak, amelyek fejlesztenek. Tizenhárom évvel ezelőtt elkezdtük a nejlonzacskók visszaszorítását, napelem-program kezdődött el, az elektronikai hulladékok rendszeres begyűjtésének támogatása is ezek közé sorolható, és ez csak egy pár példa.



De folytathatnám azzal, hogy képviselőként rögtön szembementem, és jobb útra tereltem a beruházót, valóban jobb minőségű út épült a Kököst Szászrégennel összekötő útszakaszon, amely Székelyföld és Csíkszereda számára is az egyik legfontosabb közlekedési útvonal. Tavaly, az RMDSZ-en belüli csapatmunkával a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház számára az elmúlt 30 évben soha ekkora mértéket nem öltő anyagi erőforrást tudtunk szerezni kórházi gépek, berendezések megvásárlására.



Ezek példák, ezeket azért soroltam fel, mert különböző helyzetekben ezek a kifejtett munkámhoz kötődő szemelvények, amelyeket viszont azért tudtam elérni, mert csapatban gondolkodom és dolgozom, mert mindig elfogadtam azt, hogy egy jó szakember véleménye a legértékesebb eszköz a jó döntésekhez, mert szeretem meghallgatni az embereket, mert erre fantasztikusan lehet építkezni, megbízom a környezetemben, megbízom az emberekben.



Az új évtizedben új perspektívákat, új megoldásokat kell találni Csíkszereda régi problémáira, viszont segíteni kell a régi problémák megoldásában is. Ehhez az is szükséges, hogy erős egészséges, képzett közösséggel együtt tudjunk a jövő elé nézni. Olyan városban, ahol élni jó, ahol lehet tanulni felszerelt iskolákban, vagy egyetemen. Idősként biztonságban érezhetjük magunkat, fiatalként bátran nekivághatunk az életnek, sportolhatunk és egyre inkább büszkék lehetünk az egyre jobban kibontakozó sport és kulturális életünkre, ahol a legfontosabb az, hogy senki sincs egyedül. (...)



Március 7-én Csíkszeredában előválasztást tartunk, ezért arra kérem önöket, a sajtó képviselőit, hogy biztassák a polgárokat, hogy érdeklődjenek, informálódjanak és segítsenek nekik ebben, és biztassák arra, hogy vegyenek részt az előválasztáson, hogy Csíkszereda lakói döntsék el azt, ami nekik a legjobb. A város lakóinak azon a napon lehetőségük lesz választani, hogy kit tartanak a legalkalmasabbnak a város vezetésére. Tudom, hogy jó szakembereket bevonva, a város lakóinak véleményét figyelembe véve, partnerekként tekintve rájuk, alázattal sikerre tudjuk vinni a következő éveket, és a következő tíz évet, és akkor biztos azt mondhatjuk, hogy a fiataljainknak itthon, otthont találtunk. Azt mondhatjuk, hogy a jövő velük együtt történik, mert a jövő mi vagyunk és arra bíztatok mindenkit, hogy a jövőt együtt építsük”.



A város jelenlegi és újrázni készülő polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán tegnap jelentette be, hogy indulni fog az előválasztáson, amelyet március 7-re szerveznek.



(hírszerk.)

