Ha Csomortányit nem váltják le, akkor Soós Sándor folytatja az EMNP ellen indított pert

Facebook-oldalán tette közzé Soós Sándor, az EMNP volt országos elnökjelöltje, hogy eláll a párt ellen indított per folytatásától, amennyiben lecserélik a “hazugokat, szabálytalankodókat”. Soós, aki a Néppárt tavalyi kongresszusáig országos alelnöki tisztséget töltött be, azt kifogásolja, hogy Csomortányi „Karlendítő” István az EMNP és az MPP szövetsége nyomán létrejött új alakulatban, az Erdélyi Magyar Szövetségben (EMSZ) társelnökként folytatja.



“Az elmúlt évben a Néppárt lesodródott a kijelölt útról és jócskán bemocskolódott. 2019 márciusában egy botrányos kimenetelű küldöttgyűlésről a tagok jelentős része csalódottan ment haza, hiszen nem hitték volna, hogy akár szabálytalanságot is elfogadnak egyesek a hatalom megszerzéséért/megtartásáért.



Azóta a párt elnöke kompromittálta magát ifjúkori fényképe kapcsán, lehazudta a kép tartalmának valódiságát. Talán lehetett volna menteni a párt megítélését egy becsületbeli lemondással, de ez nem történt meg” - írta Soós, utalva arra a fotóra, ami az EMNP Kolozs megyei szervezetének Facebook-oldalán jelent meg és Csomortányit ábrázolja náci karlendítés közben.







Kifejti, a felröppent híresztelések alapján arra számított, hogy az új párt elnökét az MPP adja, ez esetben elállt volna a fellebbezéstől. “De végül az MPP és a Néppárt egyesítése után a szabálytalanságot, hazugságot meghonosító elnök társelnökként folytatja.



„Üzenem a Néppárt elnökségének, hogy cseréljék le a hazugokat, szabálytalankodókat, ha ezt megteszik, én is visszavonom a bírósági beadványomat” - írta. Figyelmeztetett ugyanakkor: megtörténhet, hogy a per miatt a Néppárt abba a helyzetbe kerülhet, hogy nem indíthat jelölteket a helyhatósági választásokon, hozzátéve, emiatt “sajnálná a pártban rekedt tisztességes bajtársait”. Amint arról írtunk, Soós Sándor a Néppárt 2019 márciusában tartott országos küldöttgyűlése után fordult bírósághoz.



A kongresszuson tartott elnökválasztás kapcsán, ahol ő és Csomortányi Karlendítő versenyeztek (és Soós mindössze egyetlen szavazattal maradt le) azt kifogásolta, hogy ellenfele nem szerezte meg a szavazatok többségét (volt 3 érvénytelen voks), így elnöki mandátuma sem érvényes.



Soós Sándor ajánlatára próbáltuk reagáltatni Csomortányi „Karlendítő” Istvánt, azonban nem válaszolt telefonos megkeresésünkre. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!