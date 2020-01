Adrian Dohotaru kifogásolja a Kolozsvárra tervezett felhőkarcoló megépítését

Elégedetlen a Kolozsváron, a Monostori negyed végében, a Szamoshoz közel tervezett 40 emeletes felhőkarcoló, és egy új üzletközpont építésének terveivel Adrian Dohotaru független parlamenti képviselő. Mivel még közvitán van a tervezet, javaslatokat tett le a városi urbanisztikai bizottságnál.



Kéri, hogy az épület magasságát csökkentsék le olyan szintre, ami nem rontja a városképet, illetve nem zavarja túlságosan a kilátást a Hója irányába. Kifejti továbbá, hogy a komplexumot minden valószínűséggel körülöleli majd Kolozsvár készülő körgyűrűje, így eléggé sivár képet mutat majd a környék.



Elmondása szerint a környéken a jelenleginél is jóval nagyobb lesz majd az autósforgalom, és számolni kell azzal is, hogy miként mutat majd az épület környezete, figyelembe véve, hogy a körgyűrű ezen a szakaszon minden valószínűség szerint nem a talaj szintjén halad majd, hanem felüljárón, így az oszlopok jelentette látvánnyal is kell valamit kezdeni.







Dohotaru szerint a beruházónak létre kellene hoznia itt egy közparkot, egészen a Szamosig. Itt játszótereket, kétsávos kerékpárutat, futópályát, valamint szabadtéri mozit és szabadtéri előadások megtartására alkalmas amfiteátrumot kellene építenie. Az oszlopok alatt pedig a fiatalok számára parkour pályát, valamint mászófalakat kellene kialakítani.



Úgy véli, szerencsés esetben ez lehetne a város „nyugati zöld kapuja”. Az itt kialakítandó kerékpárút pedig részét képezhetné annak a tervezett bicikliútnak, mely Szászfenest kötné össze Kolozsvárral, elkerülve a közúti „pokoli forgalmat”. A képviselő mindezek mellett egy gyalogos és kerékpáros hidat is építtetne ezen a részen a Szamos fölött a beruházókkal.



Felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az épületkomplexumnak nemcsak az oldalai kell illeszkedjenek a környék látképébe, hanem figyelni kell arra is, hogy miként néz ki felülnézetből. Emiatt, illetve a nyári hőség csökkentése érdekében javasolja, hogy alakíttassanak ki a tetőkerteket is a beruházóval. (hírszerk.)

