Nem lesz hórázás az egyméteres autópályánál pénteken, mert a Kis Egyesülés óta csak ennyit sikerült építeni

A Facebook-oldalán számolt be Ştefan Mandachi üzletember, az egy méter hosszú moldvai autópálya megálmodója és kivitelezője, hogy január 24-én, pénteken az úgynevezett „Kis Egyesülés” ünnepén gyűlést szervez az általa megálmodott létesítmény helyszínén, de nem azért, hogy jó román hazafiak módjára ünnepeljenek, hanem azért, hogy tiltakozzanak, amiért a Havasalfölddel 162 éve egyesült Moldvának még mindig csak 1 méter autópályája van, és az is szimbolikus.







„Nem járunk hazafias hórát az Egyesülés Napján. De feltesszük a kérdést, hogy mit mondana Cuza, ha látná, hogy 162 évvel a Havasalföldi egyesülést követően, még mindig ugyanaz az úthálózat van, mint 1859-ben” - írja Facebookon közzétett bejegyzésében Mandachi, aki megígérte, hogy a helyszínen aláírásokat fognak gyűjteni azt követelve, hogy a kormány építsen autópályákat a térségben.



A vállalkozó a tavalyi évben a saját költségén építtette meg az első, mindössze egy méter hosszú moldvai autópályát a északkelet-romániai Suceava megyében, tiltakozásul amiatt, hogy Moldva maradt az ország egyedüli olyan történelmi régiója, ahol eddig egyetlen méter autópálya sem épült.



A férfi 2019 március 15-én, 15 órakor avatta fel az szimbolikus autópálya szakaszt, és 15 perces demonstrációra hívott mindenkit, aki hozzá hasonlóan szívügyének tekinti a romániai infrastruktúra-fejlesztés ügyét. Ştefan Mandachi felhívására az ország több nagyvárosában - köztük Kolozsváron is - 15 percre leállt a forgalom március 15-én, délután 15 órakor. (hírszerk.)



