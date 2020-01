A minisztériumnak feltűnt, hogy sok orosz állampolgár kapta meg mostanában a románt is

A főügyészség vizsgálja, hogy miként szerezhetett kedvezményesen román állampolgárságot több ezer orosz és ukrán polgár.



Az ügyészségi vizsgálat azt követően indult, hogy az igazságügy-minisztérium ellenőrző testülete tavaly ősszel átvilágította az Országos Állampolgársági Hatóságot (ANC) és súlyos rendellenességeket állapított meg. Az Ana Birchall korábbi miniszter által elrendelt ellenőrzés konklúzióit a Vice.com portál ismertette szerdán.



A portál közlése szerint évente mintegy százezer külföldinek ítélik meg a román állampolgárságot, közülük mintegy 97 ezren kedvezményes honosítással kapnak román iratokat. Legtöbben Ukrajna és a Moldovai Köztársaság állampolgárai, de vannak közöttük orosz, fehérorosz, georgiai, török és izraeli állampolgárok is.



A portál leírása szerint feltűnővé vált, hogy az elmúlt években megugrott a kedvezményes honosítást kérő orosz állampolgárok száma. Míg 2015-ben 950, egy évvel később pedig 1096 orosz állampolgár kérte romániai honosítását, 2017-ben 1703-ra, 2018-ban pedig 3501-re emelkedett a számuk, és a múlt év első felében már elérte a 3150-et.



Az ellenőrző testület megállapította: a növekedés annak következménye, hogy ügyvédi irodák szakosodtak az orosz igénylők állampolgársági ügyintézésére, és a közösségi portálokon kezdték ajánlani szolgáltatásaikat.



Az orosz igénylők ugyan általában szüleikkel együtt Oroszországban születtek, egy olyan archív iratot is mellékelnek a kéréshez, amelyik látszólag azt tanúsítja, hogy az egyik nagyszülőjük vagy dédszülőjük olyan településről származik, amelyik 1940 előtt Romániához tartozott.



A kétes hitelességű iratok elsősorban az ukrajnai Csernovic vagy Budzsák régióból származnak. Az ellenőrző testület megállapította, hogy az állampolgársági kérelmeket elbíráló 16 tagú jogászbizottság egyes tagjai - amikor ilyen iratokkal találkoztak - általában az érintett országok hatóságaihoz fordultak, és további iratokat kértek.



A bizottság - azóta leváltott - vezetője, a korrupciós ügyek miatt már korábban is vizsgált Emilia Gina Tache azonban ilyen esetekben elvette az ügyeket a munkájukat lelkiismeretesen végző hivatalnokoktól, és olyanoknak osztotta ki, akik pótlólagos ellenőrzés nélkül jóváhagyták a kérelmeket.



Az ellenőrző testület azt is megállapította, hogy az állampolgársági hivatalban a hivatal honlapján is hirdetett internetes időpontkérés mellett egy párhuzamos ügyintézési vonalat is kialakítottak, amelyen keresztül elsősorban a bennfentes ügyvédek által képviselt honosítási kéréseket intézték.



A Vice.com portál felidézte, hogy a kedvezményes honosítást igénylőknek - akiknek elviekben kellene tudniuk románul - elégséges elmondani az állampolgársági eskü egyetlen mondatát, és ezzel bizonyítják a román nyelvtudásukat.



A portál szerint biztonsági kockázatot jelent Románia számára, hogy alapos ellenőrzés nélkül szerezhetnek román állampolgárságot olyanok is, akik nem lennének jogosultak rá. (mti/hírszerk.)



Nyitókép: Ziarul Natiunea

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!