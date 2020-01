Negyvenezer lejre bírságolták meg az aradi német iskolában kártevőirtást végző céget

Összesen 40.000 lejre bírságolta meg a Hunyad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) az aradi Adam Müller-Guttenbrunn német iskolában január 10-én kártevőirtást végző Hunyad megyei céget, miután kiderült, hogy a szernek, amellyel a fertőtlenítést végezték, már hónapok óta lejárt a forgalomba hozási engedélye. Az iskola több mint 50 tanulója került kórházba rosszulléttel a fertőtlenítést követően.



A vizsgálat nyomán kiderült, hogy a kártevőirtásnál felhasznált biocid, a SEIF PLUS PREVENTOL CD 601, tavaly május elseje óta nem hozható már forgalomba, mivel a gyártónak nem sikerült regisztrálnia azt a jóváhagyott szerek listáján, áll a Hunyad megyei közegészségügyi igazgatóság csütörtökön kiadott közleményében.



A kártevőirtást végző cég raktárán volt még 35 liter ebből a szerből, a szavatossági idő márciusban járna le. A DSP elrendelte a szer megsemmisítését és az ezt igazoló dokumentum benyújtását.



Az egészségügyi ellenőrök azt is megállapították, hogy a cég összekeverte a kártevőirtásra és fertőtlenítésre használatos szereket és úgy használta azokat, ez pedig ellentmond a szerek egészségügyi engedélyében leírtaknak. Az ellenőrök szerint ugyanakkor a cég alkalmazottai rendelkeznek megfelelő szakmai képzéssel.



Január közepén, a téli vakáció után az aradi Adam Müller-Guttenbrunn német iskola 40 tanulója került kórházba az intézményben január 10-én végzett kártevőirtást követően. Egy héttel később - miután az iskolában szünetelt a tanítás - ismét kórházba vittek 14 tanulót, akik rosszullétre, hányingerre, fejfájásra panaszkodtak, akárcsak a korábban kórházba kerülők.



Az ügyet a rendőrség is átvette, gondatlanságból elkövetett testi sértés, magánokirat-hamisítás, hamis okirat tudatos felhasználása és mérgező anyagokkal való visszaélés gyanújával indítottak bűnvádi eljárást. (agerpres)



