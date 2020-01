RMDSZ: az önkormányzati képviselőket is öt évre válasszák meg ezentúl!

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a jövő héten egy törvénytervezetet nyújt be a parlamentbe, amely előírná, hogy a polgármestereket és a helyi képviselőket is - az államfőhöz hasonlóan - 5 évre válasszák meg ezentúl, a jelenlegi 4 éves ciklus helyett - nyilatkozta az RFI-nek Kelemen Hunor. A törvényt már a közelgő önkormányzati választásokkor életbe léptetnék.



A szövetségi elnök elmondása szerint az elmúlt 30 év bebizonyította, hogy nem jó, ha ugyanabban az évben vannak az önkormányzati és a parlamenti választások is, mivel ez nagyon megbonyolítja a dolgokat. Az RMDSZ elnöke úgy véli, hogy szükség lenne már egy adminisztrációs reformra.



Kelemen Hunor azt is elmondta, hogy a változtatással kiküszöbölhető lenne, hogy a beruházások, helyi programok, társadalmi és gazdasági együttműködések olyan nagy mértékben függjenek az országos politikától, mint ahogyan jelen esetben függnek. (rfi.ro/hírszerk.)



Nyitókép: Kelemen Hunor Facebook-oldala

