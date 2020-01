Soós visszaadná a Poklos-patak partját a vásárhelyieknek

Visszaadná a marosvásárhelyi lakosságnak a Poklos-patak partját Soós Zoltán polgármesterjelölt, aki szerint ma is Ceaușescu rendszerbeli állapotok

uralkodnak a patak környékén.



Szerinte a Marosvásárhelyen áthaladó patak, közel 4 kilométernyi hasznos felületét a lakosság használatába kell adni, javára kell fordítani és erre van is lehetőség.



A tervek szerint a meder teljes hosszában, a Tudor negyedtől a Ligetig, bicikliutat és zöldövezeteket alakítanának ki a győztes választás után. Ezáltal is jelentősen tudnák növelni a folyamatosan eltűnőben lévő zöldterületek mértékét. "A Poklos meder használatával közel 15 ezer négyzetméternyi zöld övezetet hozunk létre. Teret kapunk ezáltal számos kisebb szabadtéri teátrum létrehozására is. A teljes hossz mintegy 25 százalékán, a város különböző szakaszain indokoltnak tartom a parkolóhelyek kialakítását a meder részleges befedésével. A Tudor negyedben, a Hangya (Furnica) lépcső aljában és a központi zónában (a Dózsa György és Szabadság utca szakasza) is van erre lehetőség. Ezáltal mintegy 2000 parkolóhelyet hozunk létre" - írja Soós Zoltán egy közleményben.



Soós elmondása szerint tisztában van vele, hogy a terve hogyan megvalósítható és hogyan lehet anyagi forrást is mellé rendelni. "Ennek kivitelezéséhez szükség van az Országos Vízügyi Hatóság engedélyére. Mivel a hatóságnak Ervin Molnar személyében ismét marosvásárhelyi igazgatója van, bízom abban, hogy a hatóság támogatni fogja ezt a kezdeményezést. A lakosság életminőségének a javítása mindenki számára cél kell legyen. Nekem ez a legfontosabb a jövőben" - írja Soós. (közlemény)

