Nem bízik az Olt megyei bíróságban a Caracalban meggyilkolt tinédzser családja

A caracali gyilkosságok perének áthelyezését kéri az egyik áldozat, Alexandra Măceşanu családja.



A Măceşanu család ügyvédje csütörtökön nyújtotta be az erről szóló kérelmet az Olt megyei törvényszékhez. Az ügyvéd szerint azért kellene áthelyezni innen a per tárgyalását, mert nem lehetnek biztosak az Olt megyei törvényszék bíráinak pártatlanságában. "Mindenki tudja, milyen összefonódások voltak ebben a megyében, Alexe rendőrfőbiztos (Nicolae Alexe, aki Alexandra Măceşanu eltűnésekor az Olt megyei rendőr-főkapitányság vezetőhelyettese volt - szerk. megj.) az alvilággal barátkozott, és valamilyen úton-módon a bírákat is bevonhatja" - érvelt.



Alexandra édesanyja, Tudoriţa Măceşanu ismét kifejezte abbéli meggyőződését, hogy a lánya él, szerinte nem ölték meg, hanem elvitték az országból.



"Mi azt akarjuk, hogy derüljön ki az igazság. (...) Már senkiben sem bízunk, hiszen hányszor megmenthették volna!" - mondta.



A caracali gyilkosságok vádiratát január 15-én iktatták az Olt megyei törvényszéken. Az ügyben Gheorghe Dincát és Ştefan Risipiţeanut állítaná bíróság elé a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT).



Dincát Luiza Melencu és Alexandra Măceşanu meggyilkolásával, kiskorúakat érintő emberkereskedelemmel, nemi erőszakkal, holttest meggyalázásával, Risipiţeanut pedig nemi erőszakkal vádolják. (agerpres)

