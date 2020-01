Porig égett egy menedékház a Kudzsiri-havasokban

Leégett szombatra virradóan egy menedékház a Kudzsiri-havasokban, a tűz átterjedt két másik közeli épületre is, áldozatok nem voltak - tájékoztat a Fehér Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU).



Az oltást nehezítette, hogy a menedékház nehezen megközelíthető helyen, a településektől viszonylag távol épült.



A menedékházban mintegy tíz személy tartózkodott, akik maguk menekültek ki a tűzből.



A lángok, amelyek teljes egészében elborították az épületet, két másik ingatlan tetőszerkezetére is átterjedtek.



A tüzet sikerült elszigetelni, ám a mintegy 150 négyzetméter alapterületű menedékház teljesen leégett.



A Kudzsiri-havasokban az utóbbi időben több szálláshely is épült, miután a környéken egy sípálya nyílt. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!