Csoma Botond: szükség van az előválasztásokra

A Kolozsvári Aréna konferenciatermében ülésezett csütörtökön a Kolozs Megyei Képviselők Tanácsa (MKT). A tanácskozás legfontosabb napirendi pontja, a 2020-as helyhatósági választások előkészítésének feladatai voltak.

A gyűlésen Kelemen Hunor szövetségi elnök az önkormányzati választások kapcsán kifejtette, az RMDSZ nem támogatja a kétfordulós polgármester-választás bevezetését.



„Ezzel 15-20 százalékát is elveszítenénk mostani polgármestereinknek, ami ellentétes közösségünk érdekével. A bizalmatlansági indítvány – amit megszavazunk a kormány ellen – nem jelent semmiféle új szövetséget a szociáldemokrata párttal vagy más, a bizalmatlansági indítványt támogató csoporttal, viszont ez az egyedüli eszközünk arra, hogy ne változtathasson a kormány az önkormányzati törvényen. Mindenféle spekulációt elutasítunk!” – fejtette ki Kelemen Hunor.



Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke elmondta, annak érdekében, hogy a Kolozs megyei magyar közösséget minél hatékonyabban képviseljük a helyi önkormányzatokban, nyitottak vagyunk új személyek bevonására, ezért van szükség az előválasztásokra.



„Megszeretnénk találni, azokat a személyeket, akik a lakosok véleménye szerint méltóképpen képviselhetik a közösségünk, ezért is fontos az, hogy előválasztásokat szervezzünk. A múlt heti SZKT-n elfogadtuk, azt a határozatot, amely értelmében kötelező módon 35 évnél fiatalabbak és nők is befutó helyekre kell kerüljenek a jelöltlistákon. Ez a kezdeményezés is a szövetség nyitottságát és sokszínűségét bizonyítja” – nyilatkozta Csoma Botond.



Antal Géza ügyvezető elnök, az előválasztások technikai részleteit ismertette a képviselőkkel. „A következő időszakban többször is meg fogjuk keresni a magyar embereket. Kolozs megyében 18 000 aláírás összegyűjtését tűztük ki célként az Összefogás a nemzeti régiókért európai polgári kezdeményezéshez. Az előválasztási szabályzat és a választási törvény is támogatói aláírások gyűjtését írja elő. Ezek az alkalmak találkozási pontot biztosítanak a választókkal való őszinte beszélgetésekre, segítik a mozgósítást” – ismertette az ügyvezető elnök.



Beiskolázás, szórvány cselekvési terv és előválasztás, újabb határozattervezeteket fogadtak el a képviselők





A legutóbbi MKT ülés formai újításokat hozott, ugyanakkor tartalmilag is eltért az eddigiektől. A januári MKT ülésen is több határozattervezet is napirenden került. Talpas Botond, MKT elnök elmondta, a határozatok révén, az MKT politikai döntést hoz, célokat és feladatokat határoz meg a szervezetnek. Három határozat került elfogadásra a január 23-i MKT-n.



Az első számú határozat a Kolozs megyei megyei oktatási hálózat fenntartásáról és fejlesztéséről szól, melynek értelmében az iskola utáni tevékenységek beindítását kezdeményezik valamennyi Kolozs megyei magyar oktatási helyszínen. Figyelembe véve azokat az elmúlt időszakban megfogalmazott kéréseket, melyeket a Kolozs megyei magyar pedagógusok, tanítók, aligazgatók vagy iskolaigazgatók juttattak el a megyei RMDSZ képviselői felé, a délutáni oktatási programok szükségességéről, az MKT támogatja és kéri a délutáni oktatási program kiterjesztését Kolozs megye valamennyi magyar nyelvű, elemi iskolai osztályokra.



A második határozat a Kolozs megyei szórványmagyar közösségek támogatásáról szól, amely az RMDSZ 2020. január 18-i kolozsvári Szövetségi Képviselők Tanácsán elfogadott, Magyar jövőt a szórványban! címet viselő szórvány cselekvési tervével áll összhangban. Felkérték a megyei szórvány településeket csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez.



Az utolsó elfogadott határozattervezet az előválasztásokkal kapcsolatos. A testület elfogadta, azt az SZKT határozatot, melynek értelmében a helyi szervezetek 2020. március 15-ig megszervezik a jelöltállítást. A megyei tanácsosi lista összetétele arányosan viszonyul Kolozsvár és a megye többi települése között. (közlemény)

