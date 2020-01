Ady-szobrot avattak vasárnap Zilahon

Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között Ady Endre-szobrot avattak Zilahon. Az ünnepség istentisztelettel kezdődött a zilahi Belvárosi Református Nagytemplomban, majd a Wesselényi-szobor melletti kis parkban felavatták Ady Endre egész alakos szobrát. A Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész által megkomponált Ady Endre egy padon ül a karfára könyökölve, és egykori iskolájára néz. Le lehet ülni melléje.





Ioan Pintea, a Beszterce-Naszód Megyei Könyvtár igazgatója és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke (fotó: Gönczy Tamás/ RMDSZ)

Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei parlamenti képviselője, Vincze Lóránt, az RMDSZ EP-képviselője, Mile Lajos kolozsvári főkonzul (takarásban), Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Takács Csaba, a Communitas Alapítvány elnöke, Ioan Pintea, a Beszterce-Naszód Megyei Könyvtár igazgatója, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke (takarásban), Bogya Anna, a Szilágy Megyei Ifjúsági Tanács elnöke és Fazakas Miklós, Zilah alpolgármestere leleplezi Ady Endre költő szobrát Zilahon.A szobor Bíró Lajos szobrászművész alkotása.

ünnepi felszólalásában három magyarázatot is adott arra , hogy miért lesz jó helyen Ady-szobra Szilágy megye központjában. Egyrészt, mert Ady a kortársunk, akinek a jelentőségét egyetlen magyarul beszélő embernek sem kell elmagyarázni, a 21. századi magyar kultúrának megkerülhetetlen alakja. Másrészt, ahogyan maga is írja, és amit nyilván minden helyi magyar ismer is, Zilahon töltött iskolai évek alatt lett az, aki. Harmadrészt pedig azért, mert - ahogyan Kelemen fogalmazott - "nem pusztán Zilah odaadó rajongójára, hanem az erdélyi gondolat egyik szülőatyjára is emlékezhetünk"."Jó helye lesz Ady Endre szobrának, jó helyen lesz Ady Endre az általa is nagyrabecsült Wesselényi Miklós szobrának szomszédságában, kit egyenesen Leonidászhoz hasonlított; szemközt az iskola épületével, ahol négy „determináló” esztendőt töltött, és amelyet a zsibói bölény családja generációkon át támogatott!" - fogalmazott Kelemen, majd megköszönte azoknak a támogatását és munkáját, aki lehetővé tették a második zilahi Ady-szobor felállítását.A szoboravatásra összegyűlt több száz fős tömeg a rendezvény végén együtt mondta el Ady Endre:című versének egy részletét.Ady Endre 1892-től volt a zilahi református kollégium diákja, ahol 1896 júniusában jelesre érettségizett. Itt írta első verseit is. Az iskola előtt Ady Endre mellszobra áll.UPDATE: A szoborszobrászművész alkotása. Bíró Lajos munkásságáról itt és itt lehet részletesebben olvasni . Csengeren született 1959-ben, Budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolábanéstanítványaként végzett. 1982-88-ig a Magyar Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, aholnövendéke volt. 1988–tól Mátészalkán él és dolgozik. Nyíregyházától Amerikáig számos köztéri szobrot és térplasztikát készített. A köztérkép.hu szerint Romániában a nagykárolyi Ady Endre és Otilia Marchis szoborcsoport, illetve a Károly-kastély előtt álló Károlyi Sándor-büszt az ő alkotása.